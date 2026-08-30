‘Tenemos mayoría’: Segob descarta afectaciones tras separación de Inzunza

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, negó que la salida del Senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena en la Cámara alta afecte las iniciativas que envíe la Presidencia de la República y que requieran las dos terceras partes de los votos.

“Tenemos la mayoría”, respondió al ser cuestionada al respecto, mientras negaba con la cabeza.

Enrique Inzunza anunció su salida del grupo parlamentario de Morena el miércoles pasado, tras casi cuatro meses de estar ausente de sus labores legislativas.

La renuncia a esa bancada ocurrió casi cuatro meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de presuntos vínculos criminales de 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el Gobernador Rubén Rocha Moya y el propio Enrique Inzunza.

Ya sin Inzunza, la bancada de Morena en el Senado tiene 65 legisladores, ya que Verónica Díaz, de Zacatecas, solicitó licencia para contender en el proceso interno rumbo a la virtual candidatura a la gubernatura de esa entidad y su suplente, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, es la actual Secretaria de Educación estatal y no se ha incorporado al Senado.

Aun sin la Senadora Verónica Díaz, la coalición morenista alcanzaría las dos terceras partes de los votos y la posibilidad de modificar la Constitución, ya que el Partido Verde Ecologista de México tiene 14 y el Partido del Trabajo, seis, por lo que suman 85 legisladores.

Por otra parte, Rosa Icela Rodríguez adelantó a las y los senadores de Morena que la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para establecer la nacionalidad única como requisito para ejercer la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales tendrá un ajuste para ampliar su alcance: también se aplicará a quienes aspiren a una presidencia municipal o una alcaldía.

Al finalizar el encuentro con los senadores de Morena, la secretaria informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum no enviará iniciativas con carácter preferente al Congreso de la Unión para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

La funcionaria rechazó que haya transmitido una instrucción a la bancada morenista respecto de la agenda legislativa y aseguró que les reconoció su trabajo.