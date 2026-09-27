$!‘Tenemos memoria’: marchan a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

En la protesta, en la que participaron 5 mil personas, de acuerdo con cifras del Gobierno capitalino, los inconformes aseguraron que seguirán exigiendo justicia contra los criminales que llevaron a cabo la desaparición forzada.

“Seguiremos saliendo hasta las calles, hasta que haya justicia. Fue el Ejército, fue el estado, que son lo mismo. Tenemos memoria y no se nos debe olvidar esta desaparición forzada de 43 estudiantes”, gritaban en la manifestación.

Los padres y madres de los normalistas exigieron el regreso de los expertos del GIEI y que la Defena entregue los 800 folios relacionados con la investigación.

Familias y normalistas marcharon el sábado 26 de septiembre del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Desde un templete instalado en el Zócalo de la CDMX, las familias exigieron justicia y sanciones para quienes desaparecieron a los jóvenes y se pronunciaron por la falta de apoyo del Gobierno federal.

“Exijimos la vuelta de los expertos del GIEI y que se transparenten y nos entreguen los 800 folios de la Sedena relacionados con el caso. Por favor, ayúdennos a pedirlo por redes sociales, con un video. Ayúdenos. Ya estamos cansados, tenemos enfermedades crónicas. Si es necesario, que les cambien el nombre a los expertos, que ya no se llamen GIEI, que se llamen Carlos y Angélica. Dicen que hay pláticas con la ONU y es mentira. Por eso es que uno se enoja cuando vamos a las reuniones”, dijo don Mario César.

Agregó que llevan 12 años exigiendo justicia y que cuentan con pruebas de que había un militar en el camión de los estudiantes y que fueron perseguidos por el Ejército desde que salieron de la rural de Ayotzinapa.

“Son 12 años de exigir justicia. La hemos buscado por distintos medios y formas, se lo hemos suplicado a la presidenta, hasta a veces llorando, pensando que ella viene de un movimiento estudiantil, que es mujer y madre. Pero desafortunadamente el autoritarismo y la insensibilidad de esta presidenta no nos ha hecho caso. Siempre salen con que el ejército no tuvo nada que ver, pero nosotros tenemos pruebas. Son pruebas, no dichos”.

Don Emiliano Navarrete, padre de normalista, señaló que a 12 años de los hechos parece muy difícil saber la verdad, pero aseguró que continuarán en la lucha.

“¿Dónde está Tomás Zerón? En Israel tranquilamente, que porque no hay tratado de extradición. Que hace relaciones exteriores en esos países. Que hay que hacer para que pague y responda por lo que ha hecho. Simplemente no han podido. ¿Acaso han estudiado para ser inútiles en esas dependencias? AMLO hasta empalagaba de tan pinche buena voluntad, pero nos dio la espalda y se entregó al ejército. Se bajo los pantalones. Se quitó la máscara y los pantalones, y demostró a quien pertenecía y a quien servía”, reclamó.

La mañana del sábado iniciaron la jornada de lucha y protesta con una misa organizada en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El contingente encabezado por padres y madres de los estudiantes desaparecidos avanzó sobre Paseo de la Reforma cargando las fotografías de los 43, mientras otras personas que se sumaron a la marcha gritando consignas.

La movilización avanzó por Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y finalmente llegó al Zócalo capitalino, donde se realizó un mitin y las familias leyeron sus pronunciamientos.

La protesta estuvo acompañada de integrantes del llamado bloque negro quienes, por la mañana, ingresaron a la estación del Metro Universidad y realizaron pintas en un tren.

De acuerdo con autoridades capitalinas, la protesta concluyó con saldo blanco e incidentes menores luego de que, desde el Zócalo, los padres y madres de los 43 hicieron un llamado a terminar la protesta de forma pacífica.