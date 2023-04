Una carta póstuma del ex Rector de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla, quien se quitó la vida el domingo 2 de abril, fue filtrada este jueves, donde revela que tendría alzheimer y, ante lapsos amplios de pérdida de memoria, indicó que “sirvo más yéndome”.

La carta póstuma que circula en redes sociales, publicada primero por el periodista y escritor Hermenegildo Olguín, viene firmada por el también jefe político de la Universidad de Guadalajara. Es la que habría quedado junto a su cuerpo inerte y estaría en posesión de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, como parte de las evidencias que integran la carpeta de investigación relativa a los hechos.

Algún funcionario de la Fiscalía de Jalisco le habría tomado una foto a esa carta póstuma para filtrarla a la opinión pública, cuya autenticidad corroboró esta mañana a SinEmbargo una fuente vinculada en forma personal, directa, afectiva y política al ex Rector de la UdeG.

La carta que circula en redes está dedicada a sus “seres queridos, amigos y universitarios”. “Les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil. Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a ‘sus enemigos’. Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza”, señala en la primera parte de la misiva, escrita de puño y letra.

“Sucede que tengo mes y medio que que me cerciore (sic) que padezco alzheimer y/o perdida severa de memoria. Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 mins. (minutos) de perdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo disimularlo. Lo que sigue se que es terrible, más asociado al estrés”, detalló en la carta publicada por Olguín y también por Grupo Reforma.

En la parte final, Padilla asevera duramente: “Ya no soy útil como en otras coyunturas. Sirvo más lléndome (sic)”. “¡Perdón, perdón, perdón!”, concluyen sus últimas palabras, de acuerdo con el documento publicado.