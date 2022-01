‘Tengo mucha fe en el porvenir’, dice AMLO en mensaje de Año Nuevo

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió este viernes un mensaje con motivo del Año Nuevo, en el cual expresó que “este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor”, ya que, agregó, tiene “mucha fe en el provenir”.

A través de un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario nacional deseó a todos los mexicanos que “de corazón, de manera sincera, que les vaya bien, que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría, mucha felicidad”.

Desde un patio en el Palacio Nacional, López Obrador mostró un árbol ahuehuete que hace un año le regalaron, según dijo, personas del municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México, con quienes, afirmó, tiene “muy buena relación”.

“Lo sembramos [un ahuehuete] en honor para recordar a los que se nos adelantaron, los que perdieron la vida por la pandemia, momentos muy difíciles. Este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor, tengo mucha fe en el porvenir”, indicó el político tabasqueño.

“Y le deseo a todos los mexicanos, a todos, de corazón y de manera sincera que nos vaya bien, que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría y felicidad. No olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo”, dijo el mandatario nacional, el jueves 30 de diciembre.

“Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México, que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de este origen, el que no sabe y no se siente orgulloso de donde viene, nunca sabrá hacia dónde irá, hacia dónde se dirigirá”, señaló el político tabasqueño.

“Lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre, que se tenga para el estudio, la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable para lo necesario, para lo básico, y que todos seamos felices”, indicó el Presidente de la República.