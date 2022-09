TEPJF confirma triunfo electoral de Américo Villarreal como Gobernador de Tamaulipas

Durante una sesión extraordinaria, los 7 magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunciaron su voto a favor para confirmar el triunfo electoral de Américo Villarreal Anaya, como gobernador constitucional de Tamaulipas, cargo del que tomará posesión el 1 de octubre del 2022.

Con un proyecto de sentencia SUP-JRC-101/2022, elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdez, se confirmó el triunfo de Villarreal Anaya, desechando de manera definitiva la impugnación que había presentado el Partido Acción Nacional (PAN), por violación de la cadena de custodia del material electoral, violencia generalizada y participación del crimen organizado en la elección.

El proyecto de resolución señala que el PAN no aportó ninguna prueba para acreditar los supuestos vínculos del candidato de Morena con grupos de la delincuencia organizada, ya que la base para hacer una imputación de supuestos nexos de Villarreal Anaya con el Cártel de Sinaloa, era una nota periodística en la que se da cuenta que fungió como delegado de dicho partido en la entidad sinaloense.

Asimismo, los magistrados Janine M. Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez, Mónica Soto Fregoso, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, emitieron su sufragio para confirmar a Villarreal Anaya como gobernador electo de Tamaulipas, descartando, también, una penalización por regresar al Senado.

El Pleno del Senado de la República concedió licencia por tiempo indefinido, el 28 de septiembre del 2022, a Américo Villarreal Anaya, Gobernador electo de Tamaulipas, para separarse de sus funciones como legislador, actividades a las que se reincorporó apenas el día 26 del mismo mes y año.

Antes circuló un oficio donde el senador del grupo legislativo de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, desistía de su intención de regresar a ocupar su escaño. Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República informó que efectivamente había llegado la solicitud de licencia de Villarreal Anaya minutos antes, por lo que se sometió a votación del Pleno y se aprobó.

“Me permito dirigirme a usted, con el objeto de manifestarle mi decisión personal para dejar sin efecto la comunicación fechada y presentada el 26 de septiembre de 2022, por la que solicité reincorporarme a mis funciones como Senador de la República”, decía el oficio firmado por el mandatario estatal electo tamaulipeco.

“Lo anterior, tomando en consideración que es un hecho público mi condición de Gobernador electo del estado de Tamaulipas para el periodo constitucional 2022-2028, el cual iniciará el próximo 1 de octubre. Por lo anterior, confirmo mi voluntad de dejar sin efecto la reincorporación de referencia, por convenir así a mis intereses”, agregó Villarreal Anaya.

“Informo a la asamblea que el día de hoy a las 13:30 horas se recibió comunicado del senador Américo Villarreal, está en su escaño, por la que se solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir de este día 28 de septiembre de 2022. Esta comunicación deja sin efecto la solicitud que estamos discutiendo, podemos dar por concluido su trámite”, dijo Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, defendió la primera solicitud de Villarreal Anaya al asegurar que “al no estar vinculada a la protesta del presunto gobernador, no impide que pueda reincorporarse temporalmente como senador de la República”.

“El impedimento son 120 días para celebrarse la elección, es decir los requisitos impuestos para participar en los comicios llevan como propósito garantizar la igualdad, que no haya ventaja de algún candidato [...] Una vez que es gobernador electo, el día de la elección puede regresar, incluso les diría es constitucional que se reincorpore y que mañana solicite licencia, o un día antes u horas antes de tomar protesta, no se lo impide la Constitución, no se lo impide la ley”, indicó el también coordinador de los senadores de Morena.

Según el artículo 79 de la Constitución Política de Tamaulipas, no pueden obtener el cargo de gobernador de dicha entidad, por elección, los que “desempeñen algún cargo o comisión de otros Estados o de la Federación, a menos que se separen de ellos 120 días antes de la elección, sean o no de elección popular”.

El 28 de septiembre del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el TEPJF se ha tardado en resolver el caso de la elección en Tamaulipas, la cual ganó Villarreal Anaya. El mandatario nacional pidió que las autoridades competentes investiguen y actúen con libertad, además de que los magistrados de dicho Tribunal no deben caer en la tentación de “actuar de manera facciosa”.

“No quiero yo tratar este tema a fondo porque estoy esperando la resolución del Tribunal, estoy esperando que resuelva. Pienso que se han tardado y que eso genera más especulación y más confrontación y difamaciones y la guerra sucia. Sin duda hay presiones pero yo hago una reflexión si se comete una injusticia no se va a resolver nada al contrario se van a agravar las cosas y le va ir mal al que actúe de manera injusta ya no son los tiempos de antes. Ojalá y sirva este llamado, no se pueden fabricar delitos”, señaló el político tabasqueño.

“No nos adelantemos, esperemos que el Tribunal resuelva y que también se le deja las autoridades competentes que sean las que presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad, que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa, ya no se acepta eso, no se permite; además el que actúa así, puede ser sancionado, el fraude electoral es delito grave, es de las reformas que se hicieron a la Constitución [...] Conozco al doctor Américo Villarreal lo considero un hombre decente, un hombre recto nada que ver con mafias”, insistió López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

El 27 de septiembre del 2022, el presidente de la República defendió que Américo Villarreal Anaya, gobernador electo de Tamaulipas, regrese como senador para tener fuero y evitar ser detenido, ya que sufre una persecución política por parte de la Administración encabezada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente. Pero es mafia y está orquestada [...] Se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución. Es una situación muy extrema”, dijo el mandatario nacional al defender al también militante del partido Morena, quien el domingo 1 de octubre del 2022 tomará protesta como gobernador en dicha entidad.

“El doctor Américo Villareal es una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas. Nada más miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas han llegado a asesinar a candidatos. Decirle al doctor que no está solo, a su esposa y a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él”, insistió el político tabasqueño.

“Esto que les estoy diciendo es de dominio público en Tamaulipas, la gente conoce perfectamente al doctor [...] Lo único que le cuestionan es de que es prudente, de que es muy bueno y no le deberían cuestionar eso. Solo siendo bueno se puede ser feliz, porque está la idea de que el gobernante debe ser malo”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

El 26 de septiembre del 2022, el Gobernador electo anunció que se reincorporaba a su escaño Senado de la República -al cual solicitó licencia el 30 de diciembre del 2021 para contender por la gubernatura de Tamaulipas-, a partir de ese mismo día y hasta el viernes 30 del mismo mes y año. A través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, dijo que, de esta manera, busca “proteger así la gobernabilidad, la transformación y el cambio en Tamaulipas”.

“Ante la embestida de un gobierno que no respeta las instituciones y que busca por todas las formas quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamaulipecos que votaron democráticamente por la esperanza y la honestidad el pasado 5 de junio, he decidido reincorporarme al Senado de la República hasta el 30 de septiembre”, tuiteó el mandatario estatal electo.

El 21 de septiembre del 2022, Villarreal Anaya acusó que el Gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se reunió con el juez Miguel Moreno Castillo, y que pronto se liberarán ocho órdenes de aprehensión en su contra y de los futuros integrantes de su gabinete, ya que presuntamente la campaña del candidato de Morena fue financiada por grupos delincuenciales.

Además de García Cabeza de Vaca, el también candidato a la gubernatura de Tamaulipas por los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT) acusó al ex senador panista Roberto Gil Zuarth y al abogado Javier Coello Trejo, de encabezar un grupo que tiene como objetivo de que no rinda protesta como Gobernador el sábado 1 de octubre del 2022.

“Que quede constancia ante la opinión pública y ante ustedes los medios de comunicación, que responsabilizo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a Roberto Gil Zuarth y a Javier Coello Trejo, de lo que pueda sucederme a mí, a mi familia y a mis colaboradores”, declaró Villarreal Anaya, durante una conferencia de prensa.