El proyecto original elaborado por el magistrado De la Mata Pizaña, proponía confirmar las medidas emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por violencia política de género. El TEPJF informó de la resolución aprobada en sesión no presencial y a distancia, realizada por medios electrónicos.

La sentencia aprobada por la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, revocó las medidas ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, al establecer que aunque las frases emitidas por Salinas Pliego podrían contener elementos asociados con violencia simbólica y psicológica, el tema de la controversia no era electoral, debido a que con sus expresiones, el empresario no afectaba la función de la senadora, ni su labor como dirigente de un partido, ni con alguna aspiración política o proceso electoral determinado.

La controversia tuvo su origen en la presentación de la queja de la senadora en contra de Salinas Pliego y de quien resultara responsable, por presuntos actos constitutivos de violencia política de género, por la difusión de expresiones que Hernández Mora estimó que afectaban el desempeño de su cargo, en tanto que la discriminaban por su aspecto físico.

El 30 de agosto de 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano constitucional autónomo ordenó a Salinas Pliego bajar 159 publicaciones de sus redes sociales, al advertir que contenían violencia política en razón de género en contra de Hernández Mora.

El INE también ordenó al magnate regiomontano abstenerse de seguir publicando en sus redes sociales comentarios, videos, imágenes o cualquier medio que generara violencia política contra las mujeres en razón de género.

Dichas medidas cautelares se sumaron a las que el INE aprobó el 11 de agosto de 2023, cuando ordenó a Salinas Pliego bajar 70 publicaciones con las mismas características, sin embargo, con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas las medidas quedaron sin efecto.

Ello luego de que el 15 de agosto de 2023, Salinas Pliego impugnó la decisión del INE por violencia política de género y pidió que se revocara la orden de eliminar los tuits que había publicado haciendo referencia a la senadora de Morena.

El magnate regiomontano interpuso un recurso de revisión ante el TEPJF en contra de la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que concedió medidas cautelares a Hernández Mora.

En su impugnación, Salinas Pliego dijo que las medidas tomadas por el INE para que eliminaran sus mensajes respecto a la senadora, afectaban su derecho constitucional a la libertad de expresión y a la crítica hacia los servidores públicos.

Además, el empresario dijo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no consideró que Hernández tiene doble carácter de senadora y secretaria general de Morena por lo que, según él, “está obligada a soportar un nivel de crítica mucho mayor, incluso aunque esta pueda parecer desagradable o chocante”.

El empresario dueño de Grupo Salinas agregó en su impugnación, que la violencia psicológica acreditada contra la senadora por el INE, no tenía relación con la materia electoral. “Afirmaciones totalmente dogmáticas que se sostienen sólo en el universo de la autoridad responsable, la que sólo supone que tienen esas consecuencias, puesto que evidentemente no las acredita ni de manera indiciaria”, dijo.

“Lo que decidió hoy el @TEPJF_informa es un retroceso en materia de combate a la violencia política de género. Según su razonamiento, las mujeres tenemos que aguantar que se nos violente al grado de la deshumanización porque las autoridades judiciales electorales le tienen miedo a oligarcas como @RicardoBSalinas”, escribió la senadora, en su cuenta de la red social X, tras conocer el fallo.

“A los juristas dispuestos a analizar el tema, les diría que no se desgasten mucho, el propio acusado ya aclaró explícitamente la forma en que resolvió el asunto [...] No le tengo miedo a ningún oligarca, lleva meses metiéndose con mi físico; en realidad siento lástima por él que está obsesionado y no puede ‘disfrutar’ de su aparente vida ‘perfecta’ de millonario”, insistió Hernández Mora.

“Fórmense... ya se acabó el pan y nomás queda reata. Viva la libertad de expresión. Viva la ley!!! Vivan los empresarios que jalamos al país!!! Viva México!! (sic) [...] MANOS LES VAN A FALTAR HDSPM. Para que vayan viendo de qué lado masca la iguana, ¿qué sigue Cenadora Cuiitlali... llorar o un ataque de ansiedad y un atrancon?”, señaló, por su parte, Salinas Pliego, también en su cuenta de X.