TEPJF ordena a cartonista disculparse por violencia política de género contra Diputada de Morena en Jalisco

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el cartonista Luis Francisco Navarrete cometió violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la Diputada local de Morena en Jalisco, Itzul Barrera.

El organismo le ordenó al monero, conocido como Paco Navarrete, ofrecer una disculpa diaria durante 15 días en sus redes sociales, además de inscribirlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La sanción derivó de un cartón publicado en febrero de 2025 en el espacio satírico “La Resortera”, en el que el autor colocó una fotografía de la legisladora y separó en sílabas la palabra “diputada”. La Sala Regional consideró que la publicación reprodujo estereotipos de género y sexualizó la imagen de la denunciante, con afectación a sus derechos político-electorales.

Barrera presentó la denuncia al argumentar que la caricatura exhibía sus piernas y que la división silábica de la palabra “diputada” constituía una agresión por su condición de mujer. Además, sostuvo que el cartonista retomó una imagen suya tomada cuando aún no ocupaba un cargo público.

“Hizo un cartón donde usó una foto mía, que buscó, donde se me ven todas las piernas y más allá del contexto de si fue una broma en Twitter. Saca una foto mía, de mi cuerpo y pone la ‘di-puta-da’”, señaló Barrera a través de redes sociales.

Navarrete impugnó la determinación y llevó la controversia hasta la Sala Superior del TEPJF, cuyos magistrados desecharon de plano el recurso el pasado 7 de septiembre, al determinar que no existió error judicial evidente en la decisión de la Sala Regional Guadalajara. Con ese desechamiento quedó firme la sanción.

El cartonista defendió que la caricatura respondía a una crítica a un pronunciamiento de la legisladora respecto a la imposición de aranceles de 70 por ciento al aguacate, y explicó que la separación de las sílabas obedeció al espacio disponible en la versión impresa del periódico. También lamentó que la resolución lo coloque a la par de “verdaderos delincuentes y abusadores”.

La resolución generó reacciones entre caricaturistas mexicanos, que la calificaron como un acto de censura. El cartonista Chavo del Toro afirmó que la figura de violencia política de género se convirtió en un instrumento contra la crítica y cuestionó el papel del Instituto Nacional Electoral en ese tipo de procedimientos.

Itzul Barrera, abogada e hija del periodista Jaime Barrera, representa el Distrito 9 de Guadalajara en el Congreso de Jalisco y ha manifestado interés en contender por la Alcaldía de la capital jalisciense.

Hasta la mañana del 9 de octubre, el TEPJF no había notificado oficialmente al cartonista, por lo que la disculpa ordenada no había comenzado a publicarse.