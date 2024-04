El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quitó la candidatura a diputado federal por la vía plurinominal, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, por tener dos órdenes de aprehensión, por delitos de delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, dando un plazo de 48 horas al Partido Acción Nacional (PAN) para solicitar su sustitución ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF mantuvo la candidatura a un escaño en el Senado de la República, también por el PAN, de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Ambos proyectos fueron presentados por la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, quien al iniciar la sesión advirtió que presentaría un recurso interno, porque sus propuestas fueron entregadas a las partes quejosas y denunciadas, lo que provocó que, según ella, la presionaran.

“Se revoca el registro del candidato [Francisco Javier García Cabeza de Vaca], al resultar inelegible porque se acredita la suspensión de derechos políticos prevista en el Artículo 38, fracción quinta de la Constitución General, al actualizarse las condiciones necesarias para considerar que está sustraído de la acción de la justicia”, indicó el proyecto de Otálora Malassis.

“En primer lugar, se acredita el elemento de carácter normativo porque existen, por lo menos, dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, sin que hayan prescrito las acciones penales”, indica la sentencia aprobada por cuatro votos a favor, contra un sufragio en contra -de Reyes Rodríguez Mondragón-, de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

El proyecto también advirtió que las autoridades del Estado mexicano habían desplegado acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión giradas en contra del ex gobernador tamaulipeco, por lo que sí estaba sustraído de la justicia.

Al adelantar su voto en contra, Rodríguez Mondragón, dijo que no era suficiente una orden de aprehensión para suspender los derechos políticos de una persona imputada y dejar sin efecto los registros de una candidatura aprobada por el INE.

“Sería a todas luces contrario al principio constitucional de presunción de inocencia consagrado también en tratados internacionales”, apuntó el magistrado, asegurando que sostener otro criterio, mermaría la legitimidad del orden electoral.

Rodríguez Mondragón agregó que la suspensión de derechos político-electorales debía estar probada y solo se deriva de un auto de formal prisión que en el sistema penal vigente, debería entenderse como la imposición de una medida cautelar preventiva, lo que, dijo, no había sucedido.

El magistrado reiteró que el INE determinó que no había suspensión de derechos político-electorales, por lo que habría que demostrar que el candidato se encontraba en esta hipótesis, para solicitar la revocación del registro.

Rodríguez Mondragón consideró que García Cabeza de Vaca está en ejercicio de su libertad, debido a que también estaba amparado. “¿Cómo puede considerarse prófugo de la justicia a alguien que no está detenido?, no hay un acto que demuestre este supuesto”, insistió.

“A mi juicio no está impedido de sus derechos político electorales, no hay un juicio que así lo determine”, añadió el magistrado, citando también una jurisprudencia que dice que la condición de prófugo de la justicia no se satisface con el libramiento de una orden de aprehensión.

Rodríguez Mondragón sostuvo que lo procedente era remitirse al Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula la figura jurídica bajo estudio, al ser la autoridad penal quien determina cuando se cae en el supuesto de prófugo de la justicia.

El magistrado agregó que en el nuevo sistema de justicia penal debía mediar una declaración judicial para considerarse a alguien prófugo de la justicia, y era cuando alguien ya había sido vinculado a proceso.

“No hay declaración judicial de estar sustraído de la justicia ni suspendido de sus derechos político electorales”, insistió el ex presidente de la Sala Superior del TEPJF, quien estimó que decir lo anterior era interpretar la Constitución de manera desfavorable a las personas.

“Si legalmente está en libertad, y existe un mandamiento judicial diciendo que no puede ser detenido, no hay elementos en el expediente para afirmar que está prófugo de la justicia”, enfatizó Rodríguez Mondragón.

La magistrada ponente le respondió que para ser prófugo de la justicia se requerían dos condiciones, existir una orden de aprehensión y estar sustraído de la justicia, por lo que desde su criterio, se cumplían ambas.

“Morena pretende descarrilar mi candidatura porque he evidenciando su corrupción y sus pactos criminales”, indicó García Cabeza de Vaca, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

En el caso de Anaya Cortés, la magistrada aseguró que no existían órdenes de aprehensión en su contra, aunque el ex candidato presidencial estaba autoexiliado en Estados Unidos, desde el 5 de julio del 2021.

“Se confirma el registro respectivo porque no se actualiza la suspensión de los derechos políticos del candidato denunciado que hizo valer el partido actor. Esto debido a que no acreditó: uno, la existencia de una orden de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal; y dos, que el candidato denunciado se encuentra sustraído de la acción de la justicia, a fin de evitar ser sujeto a proceso penal”, indicó la sentencia de Otálora Malassis.

PAN DA CANDIDATURA A DIPUTADO PLURINOMINAL A GARCÍA CABEZA DE VACA

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó, durante una sesión extraordinaria, llevada a cabo el 24 de enero de 2024, postular como diputado federal por la vía plurinominal, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2022.

“Agradezco a quienes integran la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN por la confianza otorgada para encabezar la fórmula como candidato de representación proporcional por la segunda circunscripción electoral que la integran #Tamaulipas y 6 estados más. Les aseguro que daré todo por #México”, escribió el ex mandatario estatal tamaulipeco, en su cuenta de la red social X.

El mismo día, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo concedido a García Cabeza de Vaca, en el que se instruyó cancelar la orden de aprehensión girada en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a través de su Fiscalía Antilavado, presentó el recurso de revisión contra el fallo dictado el 30 de noviembre de 2023, por Adriana Yolanda Vega Marroquín, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Tamaulipas.

La impugnación y los agravios o argumentos de la FGR fueron presentados ante la juzgadora federal, quien turnará el caso a un tribunal colegiado de dicha entidad, para que resolviera en definitiva si anulaba o no el mandamiento privativo de la libertad contra García Cabeza de Vaca.

Vega Marroquín concedió el amparo al ex mandatario tamaulipeco, al concluir que la Fiscalía General de la República carecía de evidencias para suponer que García Cabeza de Vaca incurrió en los delitos.

En su resolución, la juzgadora federal acusó a la FGR de faltar al deber de lealtad, porque “sorprendió” al juez de la causa, debido a que le hizo ver que las operaciones bancarias en este asunto se hicieron sin razón alguna, según ella, contrario a la verdad.

En el amparo concedido por Vega Marroquín, se instruyó cancelar la orden librada el 4 de octubre de 2022 por Iván Aarón Zeferin Hernández, entonces Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con sede en Villa de Almoloya de Juárez, quien giró una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, el 4 de octubre de 2022, por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, cuando éste tenía fuero. Además, ordenó reponer el procedimiento y negar la captura del ex gobernador.