La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene facultades para intervenir en la convocatoria para elegir a los cuatro nuevos miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que, según los magistrados, deberá ser presidido por una mujer, para así cumplir con el principio de alternancia de género.

El órgano colegiado de San Lázaro -integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios- acusó a los magistrados electorales de excederse e invadir la competencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tras la resolución con la que instaron a modificar la convocatoria para que se incluyan sólo mujeres en la quinteta de aspirantes a la Presidencia del Consejo General del INE.

“El TEPJF debiendo observar dicho principio [de certeza], en su lugar emite sentencias imposibles de cumplir, porque el TEPJF no tiene facultades para intervenir en el proceso de convocatoria pública que compete exclusivamente a la Cámara de Diputados, además de que sus resoluciones son extemporáneas y contradictorias”, afirmaron los integrantes de la Jucopo de San Lázaro, quienes también aseguraron que enviarán el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una serie cuestionamientos, para que aclare el “sentido y coherencia” de su resolución emitida el 22 de febrero de 2023.

“En la Jucopo hay coincidencia en que el TEPJF excede sus facultades e invade las competencias exclusivas de la Cámara de Diputados y considera que se van a preparar una serie de cuestionamientos“, agregaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, quienes también dijeron que la modificación a la convocatoria había provocado una “afectación significativa” a los derechos de los 664 aspirantes que se registraron.

“Ello es una afectación significativa a los derechos de 664 ciudadanas y ciudadanos que con convicción democrática, buena fe y libertad acudieron desde el pasado 16 de febrero para inscribirse en la convocatoria pública más amplia desde la existencia autónoma de la autoridad electoral federal y nacional”, señalaron los integrantes de la Jucopo de San Lázaro.

“Porque la certeza y certidumbre jurídica es fundamental en el sistema constitucional mexicano, la Jucopo manifiesta que en la ruta para el desahogo de las más recientes sentencias del TEPJF y las que eventualmente puedan llegar, esta representación popular va a defender los derechos de las personas aspirantes a ser tratados con igualdad y la misma consideración por la diversidad que representan, así como la competencia y soberanía de la Cámara de Diputados”, puntualizaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro anticipó que podrían presentar recursos legales contra el TEPJF, por la modificación de la convocatoria para la elección de los cuatro nuevos consejeros electorales. En el marco de estas declaraciones, el Tribunal recordó que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no había publicado la convocatoria modificada en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El 28 de febrero de 2023, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, negó que la Jucopo de la Cámara baja del Congreso de la Unión estuviera en contra de que una mujer presidiera el INE.

“FALSO que la Jucopo esté en contra de que una mujer encabece la presidencia del INE, eso quisieran algunos camarafóbicos magistrados del Tribunal Electoral. Mejor lean sus sentencias antes de votarlas. El jueves la Cámara de Diputados fijará la ruta jurídica. ¡Que vivan las mujeres!”, escribió el político poblano, en su cuenta de la red social Twitter.

Ello luego de unos momentos antes anunciara, durante una conferencia de prensa, que analizaría presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la sentencia que ordena elegir a una mujer como presidenta del órgano constitucional autónomo.

“Vamos a escalarlo directamente con la presidencia del Poder Judicial, con la presidenta [Norma Lucía Piña Hernández], y en esta colaboración de poderes podríamos hacer una revisión, independientemente de que jurídicamente el día de mañana la Dirección de Asuntos Jurídicos va a proponer la ruta que puede incluir un recurso inconstitucionalidad o un recurso de controversia constitucional”, dijo Mier Velazco.

“Ya se había modificado la convocatoria y se votó por mayoría volver a modificarla, esa situación pone en un aprieto al Pleno de la Cámara de Diputados, de carácter jurídico, porque ya se había concluido la primera etapa del registro, se inscribieron más de mil, según la información los que completaron el registro son 664, de los cuales 400 y fracción son hombres y mujeres, y muchos de ellos se registraron para participar al cargo de presidente o presidenta”, explicó el presidente de la Jucopo de San Lázaro.

“Estamos imposibilitados por el propio Tribunal, y por convicción, a no intervenir de ninguna manera en la organización en la vida interna del Comité Técnico, y ahora nos están pidiendo que le enviemos todos los expedientes, y lo están pidiendo cuando ellos mismos votaron para que la Jucopo no tiene que tener conocimiento de los trabajos que realice el Comité Técnico, y que no tiene por qué informar a la Jucopo”, explicó Mier Velazco.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, afirmó que Carla Astrid Humphrey Jordan fue elegida como consejera electoral para un periodo de nueve años y no 12, por lo que su encargo concluye en julio de 2029 y no podría ser presidenta del Consejo General del INE.

Mientras que la Sala Superior del TEPJF informó, el mismo 28 de febrero, que publicaría en el Diario Oficial de la Federación la sentencia de las modificaciones a la convocatoria para que el Comité Técnico de Evaluación integrara una quinteta solo con mujeres, para la Presidencia del Consejo General del INE.

A través de una tarjeta informativa explicó que con dicha resolución “se vinculó al Comité Técnico de Evaluación para que en la quinteta reservada para la presidencia del consejo proponga exclusivamente perfiles del género mujer; y a la Cámara de Diputaciones para publicar la Convocatoria modificada tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario Oficial de la Federación, por ser estos los medios en los que se publicitó el acto impugnado”.

El TEPJF explicó que las únicas modificaciones a la convocatoria eran para los apartados en donde decía “consejera presidenta o consejero presidente”, para que se sustituyera por “consejera presidenta”. Asimismo, se debería ajustar en el texto de la convocatoria que en la tercera etapa del proceso, la lista número 4 de aspirantes debería decir “personas aspirantes de género mujer”, en lugar de que fuera mixta.