TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina Judicial; desestima influencia de acordeones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección de los seis integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar que no existe una prueba contundente de que los acordeones hayan influido de manera determinante en los resultados de la elección del 1 de junio.

Durante la sesión de este martes, el bloque de magistrados integrado por Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, consideraron infundados los argumentos para anular la elección, ya que los acordeones, tanto físicos como digitales, difundidos en redes sociales, en videos y en notas periodísticas, “son pruebas privadas y técnicas sin valor probatorio pleno”.

De esa manera, consideraron que las pruebas aportadas, entre ellas, 87 impresiones de acordeones, 225 guías digitales, tres videos, 47 publicaciones en Facebook, 16 en la red social X, y 34 noticias periodísticas, no fueron suficientes para determinar la nulidad de la elección.

“No se prueba una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada para influir en el voto, que alguna persona haya sido presionada, es decir, no se acredita la coacción al voto; la participación de funcionarios ni partidos políticos, como tampoco el uso indebido de recursos públicos”, resolvieron.



¿Qué argumentaron?

El magistrado Felipe de la Mata señaló que el material probatorio “parte de la premisa incorrecta de que todo acordeón encontrado fue usado, leído y obedecido. Sin embargo, no se prueba que ello haya ocurrido”.

En tanto, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, sostuvo que el material probatorio sigue siendo mera sospecha, y no demuestra que fueron distribuidos (...) Con eso no se puede anular una elección porque no hay una sola prueba”.

Asimismo, el magistrado Felipe Fuentes sostuvo que las pruebas son insuficientes e impertinentes para acreditar irregularidades que ameriten la nulidad de la elección, ya que no se especifica el tiempo, modo y lugar en que habrían sido distribuidas.

Finalmente, la Sala Superior desestimó la supuesta publicidad pagada en redes sociales y/o un financiamiento paralelo, porque las pruebas aportadas por la actora de ninguna manera demuestran su existencia.