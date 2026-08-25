Terapia de pareja: por qué cada vez más parejas consultan antes de la crisis

Durante años, pedir ayuda profesional para una relación se vivió como la última parada antes de la ruptura. Ese estigma se está desdibujando. Hoy muchas parejas llegan a consulta sin una crisis abierta: quieren entender por qué las mismas discusiones se repiten cada mes y por qué la convivencia se volvió silenciosa. La terapia de pareja dejó de ser un recurso de emergencia para funcionar como una herramienta de mantenimiento.

No hace falta tocar fondo para consultar

Uno de los datos más citados en el campo, atribuido al investigador estadounidense John Gottman, sostiene que las parejas tardan alrededor de seis años en buscar acompañamiento desde que aparecen los primeros problemas serios. El retraso no es menor: cuando el desgaste ya se instaló, el proceso arranca cuesta arriba. La distancia emocional sostenida, los reproches que reaparecen en cualquier conversación o la sensación de convivir sin conectar son motivos suficientes para pedir una cita. Reconocer cuando ir a terapia de pareja permite intervenir cuando el vínculo todavía tiene margen.

La comunicación es el síntoma, no siempre la causa

“No nos comunicamos” es la queja más frecuente en consulta, pero rara vez es el problema de raíz. Detrás suele haber expectativas que nunca se dijeron en voz alta, repartos de tareas desiguales, duelos sin procesar o heridas de confianza que nadie nombró a tiempo. El trabajo terapéutico consiste menos en enseñar a hablar y más en descubrir qué está protegiendo cada uno cuando calla o cuando ataca. Por eso los procesos de terapia de pareja en línea suelen empezar mapeando los ciclos de interacción: quién se retira, quién persigue y qué necesidad queda sin respuesta en cada vuelta.

El formato en línea amplió el acceso

La videollamada resolvió un obstáculo logístico que frenaba a muchas parejas: coordinar dos agendas y un traslado en la misma franja horaria. Hoy ambos pueden conectarse desde el mismo dispositivo o desde ciudades distintas, algo especialmente útil para relaciones a distancia o para quienes viven fuera del país. Plataformas como Niumi trabajan con psicólogos certificados en México bajo este formato. La evidencia disponible sobre terapia por videollamada apunta a resultados comparables a los de la consulta presencial cuando el encuadre y la frecuencia se sostienen.

Qué esperar de un proceso