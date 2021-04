López-Gatell Ramírez aseguró que no se puede descartar que se origine una tercera ola de contagios de COVID-19 en México, aunque se evitó el aumento drástico de contagios durante la Semana Santa. Asimismo, lamentó la situación en India, donde se han registrado casos récord en muertes y contagios.

“Lo que vemos con mucho gusto es que abrimos la semana con un descenso. Abrimos con una reducción de 28 por ciento, que, naturalmente, se va borrando, llegaremos el sábado con cierta reducción no tan notoria”, añadió el funcionario federal, durante su conferencia de prensa vespertina.

El subsecretario aseguró que alertó sobre el posible riesgo de una tercera ola de la pandemia previo a la Semana Santa, debido a la gran movilidad que se da por el receso vacacional, que pudiera impulsar la propagación de la COVID-19.

“Uno podría pensar que ya se terminó el riesgo, la respuesta es no, pensar de esa manera estaríamos suponiendo que ya no importa, pero sigue siendo importante hasta que se termine la epidemia por completo”, añadió López-Gatell Ramírez.

El funcionario federal subrayó que, hasta que no se termine la pandemia, no se puede descartar una tercera ola de la COVID-19, por lo que llamó seguir “expectante, cauto” y a “seguir teniendo un apego al semáforo de riesgo epidemiológico”.

“Esperemos que no llegue la tercera ola, si no llega será motivo se regocijo pero no será porque se han soltado las medidas de prevención [...] En todo momento hay que mantenerse atentos a los que está ocurriendo y seguir con las medidas de precaución”, agregó el subsecretario.