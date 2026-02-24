Tereso Medina, nuevo secretario general de la CTM, en 90 aniversario de la Confederación

Tereso Medina Ramírez fue designado nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en sustitución de Carlos Aceves del Olmo, durante una sesión celebrada el 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México, en el marco de la conmemoración del 90 aniversario de esa organización sindical.

En la misma sesión se nombraron los integrantes del Comité Nacional de la CTM para el periodo 2026-2032. El acto contó con la presencia de Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante su discurso de toma de protesta, Medina Ramírez planteó “ordenar la casa” y dotar a la confederación de un perfil de transparencia, en particular con las nuevas generaciones de trabajadores. El dirigente anunció que realizará giras por todo el país para estrechar lazos con las bases obreras.

Entre los ejes programáticos de su gestión, Medina Ramírez se comprometió a promover la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, reforma que se encuentra pendiente en el Congreso de la Unión, así como a impulsar el incremento salarial y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Impulsaremos un sistema de salud eficaz, vivienda digna, con sentido social y una revisión justa del Impuesto Sobre la Renta, sobre todo en vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades en las prestaciones del trabajador”, declaró el nuevo secretario general de la CTM.

Otro de los objetivos centrales de su gestión será la protección de los trabajadores ante los efectos de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Respecto a las negociaciones comerciales internacionales, Medina Ramírez anunció que buscará que el sector obrero tenga presencia activa en la futura revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Impulsaremos el Consejo Laboral Plural con representación sectorial y territorial para llevar la voz obrera a la revisión del T-MEC y a los debates globales. Fortaleceremos la presencia internacional de la CTM para defender los empleos con competitividad y que eso nos dé mayor justicia y estabilidad”, subrayó.