Tesoro de EU sanciona casinos y operadores del Cártel del Noreste en la frontera con México

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste, organización señalada como Organización Terrorista Extranjera, en el marco de una operación para desmantelar una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo que opera en la franja fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las sanciones recaen sobre dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas que, según la dependencia federal estadounidense, desempeñan roles centrales en el control que el CDN ejerce sobre la plaza de Nuevo Laredo.

Las medidas congelan todos los bienes e intereses de los designados que se encuentren en territorio o bajo control de ciudadanos estadounidenses, y prohíben cualquier transacción con ellos por parte de personas bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Entre los establecimientos sancionados figura Casino Centenario, ubicado a menos de 4 kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos.

Según la OFAC, el inmueble es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., y es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel.

La misma empresa opera Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre.

”El Presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”, afirmó Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro.

Bessent añadió que la dependencia continuará atacando las fuentes de ingresos diversificadas que sostienen a los cárteles, incluyendo el tráfico de fentanilo y el ingreso ilegal de personas a Estados Unidos.

En cuanto a los individuos sancionados, la OFAC designó a Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty”, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo.

Según la dependencia, Islas Valdez supervisa a los llamados “pateros”, otorga permisos para el cruce de migrantes por el río Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza.

También fue identificado como asociado cercano de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN, quien fue designado por la OFAC en agosto de 2025.

La acción también alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado.

Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, actualmente bajo custodia de Estados Unidos, y habría actuado como intermediario entre este y la cúpula actual del CDN, permitiéndole mantener su rol de liderazgo pese a su reclusión.

El tercer individuo designado, Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos, es señalado por la OFAC como operador de la campaña de desinformación del CDN contra las autoridades mexicanas, bajo la cobertura de activismo en derechos humanos.

Según la dependencia, Ramos Vázquez interpone denuncias falsas contra el Ejército mexicano, paga participantes para manifestaciones y trabaja para proteger la reputación de integrantes caídos o detenidos del cártel.

La OFAC indicó que lleva más de una década en esa función al servicio del CDN.

Las designaciones se realizaron en el marco de las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, instrumentos que permiten al Gobierno de Estados Unidos actuar contra el tráfico ilícito de drogas y el financiamiento del terrorismo.

Esta es la tercera acción de la OFAC contra la cúpula y los colaboradores del CDN durante la administración del Presidente Donald Trump: la primera se llevó a cabo el 21 de mayo de 2025, con la designación de dos altos mandos y traficantes de armas; la segunda ocurrió el 6 de agosto del mismo año, cuando se sancionó a tres líderes del cártel y al rapero conocido como El Makabelico.

La investigación que derivó en las nuevas sanciones fue coordinada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) con la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), a través de sus oficinas en Laredo y San Antonio, Texas.

El CDN, anteriormente conocido como Los Zetas, opera principalmente en los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y controla la plaza de Nuevo Laredo, el paso fronterizo terrestre con mayor volumen de intercambio comercial entre México y Estados Unidos.