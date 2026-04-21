Tirador de Teotihuacán actuó en solitario y no fue un acto espontáneo: Fiscal

El tirador de la zona arqueológica de Teotihuacán actuó en solitario y no fue un acto espontáneo, pues visitó el lugar en varias ocasiones para planear la agresión, dijo el Fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

“Derivado de los actos de investigación, se desprende que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar ―sabemos― en varias ocasiones la zona arqueológica”, indicó.

Se tiene información que se había hospedado en hoteles aledaños a la zona arqueológica de manera previa, señaló, y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta.

Cervantes Martínez señaló que el agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio ―hasta este momento― que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho.

Julio César Jasso Ramírez, el agresor, originario de Tlapa de Comonfort, Guerrero, tenía un perfil psicopático con tendencia a imitar masacres ocurridas en Estados Unidos, reveló el Fiscal del Estado de México durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El tiroteo dejó una mujer de nacionalidad canadiense muerta y siete personas con lesiones de arma de fuego, de un total de 13 afectados.

El Fiscal informó que las evidencias recolectadas apuntan a que el agresor presentaba una conducta conocida como copycat, es decir, la tendencia a replicar situaciones violentas ocurridas en otros momentos y lugares.

“La evidencia recolectada en hasta este momento y de manera indiciaria, arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, afirmó.

Entre las pertenencias de Jasso Ramírez, autoridades hallaron literatura, manuscritos e imágenes presuntamente relacionados con hechos violentos ocurridos en Estados Unidos en abril de 1999, en referencia a la masacre de Columbine, perpetrada el 20 de abril de ese año en el estado de Colorado.

Jasso Ramírez portaba un revólver calibre .38 especial, 52 cartuchos útiles del mismo calibre y un arma punzocortante, todo contenido en una mochila tipo táctica.

Según la Fiscalía, el atacante sostuvo en la mano durante toda la agresión una bolsa de plástico con las municiones adicionales, lo que permitió a las autoridades inferir que el arma fue recargada en al menos dos ocasiones.

Entre sus pertenencias también se encontraron una credencial del Instituto Nacional Electoral, un teléfono celular análogo y boletos de autobús.

El tiroteo afectó a 13 personas en total: ocho mujeres, tres hombres, un adolescente de 13 años y un niño de seis años.

Siete resultaron con lesiones de arma de fuego y una —la ciudadana canadiense— murió a consecuencia de los disparos. Elementos de la Guardia Nacional hirieron a Jasso Ramírez en una pierna durante el enfrentamiento; al ser inmovilizado, el atacante tomó su propia arma y se disparó a una distancia no mayor a 15 centímetros, perdiendo la vida en el lugar.

La investigación es coordinada por la FGJEM con participación de autoridades federales.

Todos los indicios balísticos recuperados corresponden al calibre .38 especial, lo que refuerza la hipótesis de un atacante solitario.

Jasso Ramírez no tenía vínculos criminales acreditados con organizaciones delictivas y utilizó un vehículo para trasladarse, aunque sin vinculación criminal comprobada hasta el momento de la conferencia.