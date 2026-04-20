$!Tiroteo en Teotihuacán dejó 13 personas lesionadas, además de dos muertes, entre ellas la del agresor

La Secretaría de Gobernación informó que fueron 13 las personas que resultaron lesionadas en el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.

En una ficha informativa, indicó que hubo dos personas fallecidas, una turista canadiense y el agresor.

Informó que, tras los lamentables hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, se desplegó un operativo coordinado con autoridades estatales para su atención.

De acuerdo con los reportes de autoridades del IMSS Bienestar, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se reportaron 13 personas como lesionadas, de las cuales ocho aún permanecen hospitalizadas.

El Gabinete de Seguridad reportó que entre las personas lesionadas, tres eran de Colombia, seis de Estados Unidos, dos de Brasil, una de Rusia, una de Canadá y una de Colombia.