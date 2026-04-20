$!Tiroteo en Teotihuacán dejó 13 personas lesionadas, además de dos muertes, entre ellas la del agresor

La Secretaría de Gobernación informó que fueron 13 las personas que resultaron lesionadas en el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.
En una ficha informativa, indicó que hubo dos personas fallecidas, una turista canadiense y el agresor.
Informó que, tras los lamentables hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, se desplegó un operativo coordinado con autoridades estatales para su atención.
De acuerdo con los reportes de autoridades del IMSS Bienestar, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se reportaron 13 personas como lesionadas, de las cuales ocho aún permanecen hospitalizadas.
El Gabinete de Seguridad reportó que entre las personas lesionadas, tres eran de Colombia, seis de Estados Unidos, dos de Brasil, una de Rusia, una de Canadá y una de Colombia.
De las ocho hospitalizadas, tres se encuentran en el Hospital Regional de Altas Especialidades del IMSS Bienestar de Ixtapaluca y tres más en el Hospital de Axapusco en el Estado de México, así como dos más en el hospital ABC en la Ciudad de México.
Adicionalmente, indicó, cinco personas fueron atendidas y dadas de alta en hospitales privados.
También expuso que en los hechos falleció una mujer de nacionalidad canadiense y el agresor.
Mencionó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en los hospitales para dar seguimiento a las necesidades de las víctimas y familiares.
El Gobierno de México, agregó, está en contacto con los familiares de las víctimas dentro y fuera del país, y también con la representación de las embajadas.
El Gabinete de Seguridad informó que tras los hechos ocurridos en Teotihuacán, se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, quienes fueron atendidas en distintos hospitales de la región.