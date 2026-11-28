La secretaria de Energía, Luz Elena González, rechazó este viernes los señalamientos publicados por un medio de comunicación sobre la supuesta omisión de un departamento de su propiedad en su declaración patrimonial, así como las acusaciones de presuntas irregularidades en la asignación del proyecto fotovoltaico “Solitario”, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Estos señalamientos se suman a los difundidos en días anteriores por el mismo medio sobre la presunta intervención de la funcionaria para favorecer a empresas vinculadas con el empresario Jack Landsmanas en la adjudicación del contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En una carta difundida en redes sociales, González aseguró que el inmueble, adquirido en 2017 por 19 millones de pesos, fue incluido en su declaración patrimonial desde que asumió un cargo público en el Gobierno de la Ciudad de México, en diciembre de 2018, y negó haber intervenido en la evaluación de las propuestas o en la selección de la empresa ganadora.

Acusaciones “falsas”

En el documento, la funcionaria calificó de falsas las acusaciones y sostuvo que su patrimonio, actividades profesionales y relaciones laborales han quedado asentados en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, conforme a las obligaciones establecidas por la ley.

Respecto al departamento ubicado en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, la secretaria sostuvo que fue adquirido antes de que asumiera una responsabilidad pública en el gobierno capitalino y aseguró que el inmueble aparece en su declaración patrimonial desde el primer momento.

“Desde el primer momento en mi declaración patrimonial fue incluido el inmueble, lo cual es fácilmente verificable en los archivos de la citada administración, además de que existen innumerables notas periodísticas desde 2018 que dan cuenta de ello”, aseguró.

La respuesta se produjo un día después de que el medio Latinus publicó una investigación en la que señaló que González no había declarado ser propietaria de un penthouse en la colonia Condesa, adquirido en 2017 por 19 millones de pesos.

De acuerdo con el reportaje, la compra quedó registrada en el Registro Público de la Propiedad mediante dos pagos: uno de 9 millones 411 mil pesos, realizado en febrero de 2017, y otro de 9 millones 588 mil pesos, con el que liquidó el inmueble en septiembre de 2018, unos meses antes de que fuera nombrada secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La investigación asegura que ninguna de las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales como funcionaria registra la propiedad.

Niega intervención en asignación

En la misma carta, la secretaria de Energía también rechazó los señalamientos sobre su presunta intervención en el procedimiento de inversión mixta del proyecto fotovoltaico “Solitario”, cuya asignación fue cuestionada en las investigaciones publicadas por Latinus durante esta semana.

González explicó que la aprobación de los esquemas de inversión mixta previstos en la ley requiere el aval de cuatro órganos colegiados: el Grupo de Análisis Técnico, el Grupo de Desarrollo Mixto, el Consejo de Administración de la CFE y el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía.

Indicó que en esas instancias participan representantes de más de cuatro dependencias federales distintas de la Secretaría de Energía, además de consejeros independientes, por lo que sostuvo que se trata de un procedimiento colegiado, transparente y competitivo que brinda certeza jurídica a sus resultados.

La funcionaria reconoció que participa en esos órganos conforme a las atribuciones legales que le corresponden como titular de la dependencia, pero negó haber intervenido en la evaluación técnica o económica de las propuestas presentadas por las empresas interesadas.

“Mi participación en los órganos colegiados corresponde a las atribuciones que legalmente tengo como secretaria de Energía. No realicé la evaluación técnica ni económica de las propuestas, tampoco determiné qué empresa debía resultar adjudicada”, afirmó.

Un proyecto de inversión mixta

El proyecto “Solitario”, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, fue asignado mediante un esquema de inversión mixta entre la CFE y un consorcio empresarial, como parte de la Primera Convocatoria para Esquemas de Desarrollo Mixto, anunciada el 6 de febrero de 2026 por la empresa pública del Estado.

En su posicionamiento del pasado miércoles, González explicó que la convocatoria contempló un procedimiento de selección regulado que concluyó con la asignación de 38 proyectos, entre ellos el fotovoltaico “Solitario”.

También detalló que el consorcio que presentó la propuesta estuvo integrado por PANT3RA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; SAN LUIS RÍO COLORADO INGENIERÍA, S.A.P.I. DE C.V., y PROMOTORA MEXPAC, S.A. DE C.V. Las tres compañías constituyeron un vehículo único mediante una sociedad de proyecto para formalizar el contrato con la CFE.

La secretaria señaló que el desarrollo contempla inversión de capital propio, financiamiento de la banca múltiple mexicana y la posible participación de administradoras de fondos para el retiro (Afores), mediante distintos esquemas y estructuras de inversión.

La investigación publicada por Latinus el 24 de noviembre señaló que un contrato de generación eléctrica otorgado por la CFE a una empresa cambió de manos apenas 10 días después de su asignación y pasó a ser gestionado por una compañía vinculada con el empresario Jack Landsmanas, quien fue jefe de González antes de que ella se incorporara al gobierno capitalino.

El reportaje también identificó a Katya Somohano como directora de la empresa que quedó a cargo del contrato y la señaló como amiga y asesora de la secretaria en temas relacionados con el sector energético.

Además, abordó los antecedentes laborales de González y señaló que, antes de incorporarse al gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, trabajó durante cuatro años en Fármacos Darovi, empresa perteneciente al círculo de compañías de Corporativo Kosmos, encabezado por Landsmanas.

En su posicionamiento del 25 de noviembre, la titular de Energía rechazó que el empresario participara en el proyecto o en la empresa San Luis Río Colorado Ingeniería. En la carta de este viernes reiteró que no existe relación entre Grupo Kosmos y el consorcio al que se adjudicó el desarrollo fotovoltaico.

Sin relación con Grupo Kosmos

La funcionaria aseguró que no existe relación directa ni indirecta entre Grupo Kosmos y el consorcio al que se asignó el proyecto “Solitario”, y negó que el corporativo tenga contratos con la dependencia que encabeza.

“Grupo Kosmos no tiene relación con el consorcio, ni directa ni indirectamente, con quien se ha asignado el proyecto ‘Solitario’. Adicionalmente, reitero que Grupo Kosmos no cuenta con relación contractual alguna con la Secretaría a mi cargo”, sostuvo.

En su posicionamiento anterior, González también había rechazado que Landsmanas participara en el proyecto o en la empresa San Luis Río Colorado Ingeniería.

“El empresario que menciona la investigación no figura como parte contratante ni existe registro de su participación, directa o indirecta, en la persona moral San Luis Río Colorado Ingeniería o en el proyecto referido”, señaló entonces.

En la carta de este viernes, González agregó que los directivos de las empresas involucradas son designaciones privadas y recordó que el consorcio al que se adjudicó el proyecto ya había difundido un posicionamiento sobre el tema.

Asimismo, rechazó que exista una red de corrupción dedicada a la asignación de contratos y sostuvo que la información relacionada con el procedimiento de “Solitario” es pública y puede ser consultada por cualquier persona.

Como referencia, indicó que los documentos presentados por Latinus en su reportaje del jueves 26 de noviembre están disponibles en el portal de la CFE, en la dirección https://scoee.cfe.mx/Portal/, para que tanto los medios de comunicación como la población en general puedan consultarlos.

González también negó tener influencia en los nombramientos de las Empresas Públicas del Estado y aseguró que existen procedimientos normados para esas designaciones.