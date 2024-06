Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, indicó que aún no iniciaba el proceso para definir a las personas que encabezarían las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) durante su Gobierno, además de que enfatizó en que era respetuosa de los actuales titulares de ambas instituciones de las Fuerzas Armadas, Luis Crescencio Sandoval González y José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.

“Todavía no iniciamos ese proceso, tenemos todavía que definir las otras secretarías, solamente presentamos seis y vamos a presentar este jueves otro equipo y yo soy muy respetuosa del momento actual”, respondió la virtual presidenta electa, a pregunta expresa, durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en su casa de transición.

“Hoy tenemos un Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. [Están] el secretario de Defensa y de Marina y ya habrá tiempo cercano al proceso de entrada del Gobierno, de valorar a los secretarios de Marina y de Defensa”, señaló Sheinbaum Pardo.

Cuestionada si habría posibilidad de que una mujer pudiera encabezar la Sedena o la Semar, Sheinbaum expuso que normalmente eran almirantes y generales de división quienes tenían esa responsabilidad, y en la actualidad no había féminas con dichos rangos. “Y también hay que respetar a la propia institución”, destacó.

El 21 de junio de 2024, durante un mitin encabezado, en Matías Romero, Oaxaca, por Andrés Manuel López Obrador, el almirante Ojeda Durán reconoció a Sheinbaum Pardo, como la futura “comandanta suprema” de las Fuerzas Armadas.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos [...] próxima comandante suprema de las Fuerzas Armadas”, enfatizó Ojeda Durán.

Antes, el 18 de junio de 2024, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador afirmó que Sheinbaum Pardo no toleraba indisciplinas, ni el autoritarismo, además de que el Ejército mexicano era leal.

“Son muy leales, disciplinados, tanto en la Marina, como en la Defensa. Yo no he tenido ningún problema, nadie me dice ‘no estamos de acuerdo’ o ‘déjeme ver, porque no vaya a ser que no les guste a oficiales, a la tropa’, no, no, no”, comentó el político tabasqueño.

“Es el comandante supremo el presidente, son muy leales, muy disciplinados, por eso es un Ejército distinto y a Claudia la conozco muy bien, no es tolerante a la indisciplina y al autoritarismo y a la deshonestidad, no acepta eso”, abundó el mandatario nacional.

Un día antes, el diario Reforma publicó que tres nombres “sonaban” más dentro del equipo de transición, para ser nombrados como titular de la Sedena, para el eventual Gobierno encabezado por Sheinbaum Pardo, entre ellos: Gabriel García Rincón, subsecretario; José Alfredo González Rodríguez, oficial mayor; y, Ricardo Trevilla Trejo, jefe de Estado Mayor Conjunto.

El 24 de junio de 2024, el mismo rotativo informó que Ojeda Durán buscaba “blindar” o tener “una sucesión a modo” en la Semar, y que, según fuentes, impulsaba al almirante Raymundo Morales Ángeles, director del Corredor Interoceánico, a quien había dado “todo su respaldo en los últimos meses”.

“Incluso, el pasado viernes, en un evento en el que estuvieron presentes el ‘residente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Morales fue el orador y no escatimó elogios para la próxima mandataria”, recordó el medio.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México y futura comandanta suprema de las Fuerzas Armadas”, dijo Morales Ángeles, al saludar al presidium, en el evento realizado en Matías Romero, Oaxaca, donde también estuvo presente López Obrador.

“Sin duda, el preferido de Ojeda es el Almirante Morales, a quien en los últimos meses le ha dado mucho impulso y ha estado presente en los actos importantes o protocolarios de la Marina [...] Hasta con homólogos de Estados Unidos, Ojeda respaldó en días pasados a Morales para que todo siga en el mismo camino”, advirtió un mando de la Semar, citado por el Reforma.

“Dentro de la Secretaría, aseguran fuentes navales, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien es sobrino [político] de Ojeda, cabildea en favor del almirante Alfredo Hernández Suárez, Jefe de Estado Mayor de la Armada y sería el plan B de Ojeda y sus allegados”, abundó el mismo diario.

“Entre los aspirantes a la Semar, se incluyen también Almirantes como Julio César Pescina Ávila, Subsecretario de la dependencia y César Carlos Preciado Velázquez, Oficial Mayor. Otros mandos que también han surgido como propuestas son Francisco Escamilla Cázares, comandante de la Segunda Región Naval en Ensenada, Baja California, y José Manuel Salinas Pérez, quien en enero pasado asumió la comandancia de la 12 Región Naval en Acapulco, Guerrero”, detalló el medio.