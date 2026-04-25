$!Tlahuac-Chalco: encuentran 1,500 fragmentos óseos en terrenos lacustres donde crecen lechugas

Tras 14 días de trabajo, suman casi mil 500 los pequeños fragmentos de huesos encontrados en el límite de Tláhuac y Chalco, en la orilla de la capital del país. El camino de llegada a la propiedad ejidal está lo suficientemente cerca de una vía de comunicación para ser accesible, pero lo suficientemente verde, acuoso y lejano para parecer un territorio desolado. Pasadas las 9 de la mañana, al lugar llegan elementos de la Fiscalía capitalina, de la Guardia Nacional, de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que mantiene guardias en el predio incluso los fines de semana para resguardo, aun cuando no se trabaja en el procesamiento. Juan José Aguirre, director de Búsqueda de la comisión capitalina, recapitula las condiciones del hallazgo: un montículo en un área específica superficial de la zona lacustre, compuesto por tierra revuelta con piedras y pequeños fragmentos de hueso. Ese montículo ya no es visible para este viernes 24. En su lugar, hay una especie de cuadro vacío que enmarca una excavación no muy profunda. Apenas entre los 30 y 60 centímetros de sacar tierra del terreno, empieza a brotar el agua.

A unos cuantos metros hay modestos sembradíos junto a viviendas precarias y algunos comercios que son visibles desde la Avenida Tláhuac-Chalco. Ahí crecen las lechugas. Pero lo propicio del terreno para la disposición de restos se encuentra más en sus cuerpos de agua que en la superficie. El límite de la Alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México, es visible desde el punto de procesamiento: una serie de árboles como dispuestos en fila antes de varios cerros más lejanos marcan, a la distancia, un punto en el que ha habido muchos más hallazgos de cuerpos humanos. Es, además, una zona de actividad criminal. En este caso se trata de un “bonche” de tierra que pudo haber sido traída desde otro lugar y tirada ahí. Hasta ahora, todos los fragmentos provienen de la superficie y máximo 10 centímetros abajo, lo que puede interpretarse como un enterramiento “natural” por el movimiento de los elementos del ambiente y la lluvia. Por eso, la tarea estos 14 días ha sido separar toda la tierra que daba forma al montículo en porciones mucho más pequeñas, que se vacían en una especie de recuadro con orillas de madera con una malla conocida como criba. A esa actividad se le conoce como cribar.

⭕Continúan los trabajos de procesamiento de más de mil 400 fragmentos óseos en Lagunas de la Habana, en el límite entre Tláhuac y Chalco.



📹: Con información e imágenes de @m_nochebuena pic.twitter.com/PMk1QOKlSg — Animal Político (@Pajaropolitico) April 24, 2026

A ello se suman autoridades, familias que buscan y personas solidarias. Cualquiera que vaya a atravesar la cinta amarilla que mantiene el acordonamiento del área debe portar un protector blanco sobre la ropa, como los que usan habitualmente los peritos forenses. Hasta este jueves, esos trabajos, que se han extendido por 14 días, han continuado de forma simultánea a diversos hechos relacionados con el fenómeno de la desaparición en México: la desaparición y hallazgo de Edith Guadalupe, con las fallas institucionales que desveló; la conferencia de colectivos capitalinos acusando que los hallazgos de Tláhuac estaban en riesgo de ser pasados por alto; la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ante cuyos resultados hoy colectivos y organizaciones se muestran decepcionados. En la periferia sur de la capital, la realidad diaria es más simple, pero más dura: sacar la tierra del área de hallazgo, extenderla en trozos de manta bien definidos, dejarla secar al sol, vaciar la medida de una cubeta en una criba, separar, inspeccionarla y revisarla hasta que sale otro pequeño pedacito. Eso y el paraje, la amplitud y el silencio del campo —relativo en este punto, porque a unos metros circulan los vehículos—, le trae a Laura recuerdos de su madre, María Guadalupe Basurto Torres, desaparecida en la alcaldía Tlalpan hace casi 16 años, que se cumplirán el 22 de mayo. “Ha sido una pérdida muy fuerte, porque era el lazo principal de la familia. Era la que nos unía. Aún a estas alturas la seguimos extrañando después de tantos años, venir aquí y ver el campo me hace acordarme de ella. Es nostálgico estar aquí y buscar entre la tierra, entre las piedras”, dice con el mismo dolor.

Para el jueves, los fragmentos encontrados mediante el cribado de la tierra sumaban mil 438, que más los nueve hallados este vienes alcanzaron los mil 447. Hasta ahora, no se sabe a cuántos cuerpos podrían corresponder y todavía queda el largo camino de análisis forense para determinar posibles coincidencias genéticas y la antigüedad de los fragmentos. “Todavía tienen que analizarlos, pero es una nueva esperanza”, añade Laura. Es una jornada que se percibe distinta a las búsquedas que se han hecho en las regiones de Álvaro Obregón, Sierra de Guadalupe y Ajusco —todas con hallazgos—, porque no se trata de avanzar en amplitud de metros cuadrados, sino en la limpieza de la tierra. Don José lleva casi 10 años en unas y otras búsquedas. A sus 70 años, todo el mundo lo reconoce por su habilidad para recorrer y abrirse paso en cualquier territorio. Este viernes dice que al parecer se está avanzando, porque se van descartando diversos lugares que las familias han solicitado inspeccionar. Sin embargo, no hay mucho más que se pueda pedir a las autoridades que su apoyo cuando pueden y quieren, dice, porque “resulta que el país ya se llenó de tantas carpetas con esta clase de problemas”. El punto de hallazgo en las Lagunas de La Habana, como ya se había aclarado, no es propicio para fosas clandestinas. Tampoco es el área exacta de más hallazgos en la zona, como la mera línea limítrofe de Tláhuac y Chalco. Pero es una nueva esperanza de al menos una posible identificación positiva para las más de 130 mil familias que siguen esperando el regreso de sus seres queridos en México.