‘Todas las naciones tenemos derecho a ser libres’: Sheinbaum felicita a EU por sus 250 años de independencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia, celebrado el 4 de julio, y aseguró que la libertad es un derecho para todas las naciones.

“Por cierto, hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos y mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, dijo el sábado desde Quiroga, Michoacán.

En su discurso, la Mandataria aprovechó para hablar de la historia de México y reivindicar al País por su lucha por la libertad, soberanía y justicia social.

Recordó que la primera transformación de México fue la Independencia y afirmó que desde ese momento el País ha defendido principios que permanecen vigentes.

Claudia Sheinbaum también señaló que la llegada de la primera mujer a la Presidencia es un paso histórico dentro del proceso de transformación, hizo un llamado a valorar la riqueza histórica y cultural de México y a no dejarse minimizar.

“No dejemos nunca que minimicen a Michoacán ni a ningún mexicano o mexicana. Las mexicanas y los mexicanos valemos mucho. Tenemos una gran historia, somos una potencia cultural y nuestros valores no los tiene ningún país en el mundo”.

En el evento realizado en Michoacán, Sheinbaum reiteró que la educación debe ser un derecho garantizado para todas las personas y que en la entidad ya funciona un un sistema universal de becas que beneficia a estudiantes desde primaria hasta la universidad.

“Una beca es mucho más que un apoyo económico: es un acto de justicia social que permite cambiar historias y garantiza que ninguna niña, ningún niño o joven tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos”.

La Mandataria también encabezó la entrega de apoyos del programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

En su mensaje, insistió que su gobierno busca ampliar el acceso a derechos y a los programas sociales para reducir las desigualdades.