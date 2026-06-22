$!¿Toloache para el amor? Esta planta que se recomienda para ‘amarres’ en realidad puede provocar daño neurológico y otros efectos

“Además de su uso tradicional, el toloache es muy conocido en la cultura popular por los famosos amarres, lo que la convierte en una de las plantas más mencionadas en México”, afirma uno de estos contenidos que ya acumula más de 13 mil visualizaciones en TikTok.

En plataformas digitales, usuarios difunden publicaciones que describen distintas formas de preparar té de toloache para administrarlo a una persona con el supuesto objetivo de provocar enamoramiento. Otros contenidos difunden “recetas infalibles” para atender patologías como las hemorroides. Pero esta información es engañosa.

Especialistas señalan que la planta de toloache no tiene propiedades capaces de inducir interés o “amarrar al individuo amado”. En realidad, cuenta con compuestos altamente tóxicos que provocan delirios, afectaciones nerviosas e incluso la muerte.

Sin embargo, Adriana Clemente Herrera, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, explica a El Sabueso que estas prácticas carecen de respaldo científico y pueden representar riesgos para la salud porque la concentración de los compuestos activos del toloache varía de una planta a otra. Es decir, dos ejemplares distintos de la misma especie pueden tener niveles de toxicidad completamente diferentes.

Una dosis que para una persona puede resultar inofensiva, para otra puede ser letal. En una planta, por ejemplo, puede existir una concentración mayor de escopolamina que en otra, debido a factores como las condiciones de cultivo, el pH del suelo, la hidratación y el ambiente donde creció. Esta variabilidad dificulta establecer dosis precisas y condiciones seguras de uso.

“Como es una planta que crece de forma natural en zonas desérticas o espacios abiertos, no existe manera de controlar las condiciones que influyen en su composición química —a diferencia de un medicamento producido en laboratorio—. Todos estos factores pueden modificar su toxicidad. Una persona podría exponerse a concentraciones tóxicas o incluso letales por consumir una preparación muy concentrada o por hervirla durante demasiado tiempo”, advierte.

También existen productos de venta libre en farmacias y boticas elaborados con toloache para efectos antiinflamatorios.

“Hay pomadas con presentaciones para hemorroides, pero por alguna sobredosificación se podría absorber y provocar efectos sistémicos (afecta a todo el organismo no solamente al lugar donde se aplicó o entró una sustancia, causando enrojecimiento e irritación)”.

¿Qué sustancias vuelven tóxico al toloache?

De acuerdo con Clemente Herrera, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, el toloache crece de forma silvestre en buena parte del territorio mexicano y pertenece al género Datura, del cual existen alrededor de 12 a 15 especies.

Pero la especie que más preocupa por sus casos de intoxicación es Datura stramonium. Inclusive en una ficha técnica, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) cataloga al toloache como una “planta venenosa para animales y humanos” y especifica que el contacto con sus hojas produce dermatitis en individuos susceptibles.

Además, por tener efectos tóxicos, su aprovechamiento está prohibido por la Secretaría de Salud. En una revisión al Diario Oficial de la Federación (DOF), El Sabueso encontró un acuerdo —fechado el 15 de diciembre de 1999— que determina las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles. Entre las que no deben emplearse está Datura stramonium, también conocida como estramonio, higuera loca y toloache.

“Específicamente tiene tres agentes que se han considerado tanto terapéuticos para algunas regiones como potencialmente tóxicos, estos son: escopolamina, atropina e hiosciamina. Son alcaloides tropánicos capaces de bloquear la acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria, la atención, el aprendizaje y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Cuando se bloquea, el cuerpo entero resiente las consecuencias”, detalla la especialista.

La UNAM refiere que los alcaloides los produce la planta de manera natural para defenderse de sus depredadores: los escarabajos Lema trilineata y Epitrix párvula, quienes se alimentan de las hojas del toloache, y el escarabajo Trichobaris soror que se come las semillas.

De acuerdo con un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés), todas las partes del toloache son tóxicas, pero la mayor parte de alcaloides se encuentra en las semillas. Datura stramonium produce flores en forma de embudo de color blanco o púrpura. La longitud promedio de la flor es de aproximadamente siete centímetros y su tallo es de color azul pálido o blanco verdoso; mientras que sus semillas son negras, con forma de riñón y planas.

“Toda la planta es venenosa y las semillas son las más activas; ni morir ni hervir destruye las propiedades venenosas. Los síntomas de la intoxicación aguda por estramonio o Datura stramonium incluyen sequedad de boca y sed extrema, sequedad de la piel, dilatación de las pupilas, visión borrosa, retención urinaria, taquicardia, confusión, inquietud, alucinaciones y pérdida del conocimiento”, se lee en artículo.