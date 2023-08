Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, negó haber contratado y adquirido del programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, en 2014, por un monto de 460 millones de pesos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“No hay forma, yo no conozco a nadie de NSO, yo nunca me senté con ellos. No hay una prueba, que presenten una sola prueba”, declaró el ex funcionario durante una entrevista con el medio israelí N12.

Zerón de Lucio habló de su participación en la tercera detención de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” -en ese entonces líder del Cártel de Sinaloa-, el 8 de enero de 2016 durante un operativo de la Secretaría de Marina en Los Mochis, Sinaloa.

“Comienzo a platicar con él sobre la detención. Si estaba bien, con quién estaba”, señaló, quien agregó que el capo sinaloense le dijo que estaba con sus hijas y esposa, Emma Coronel Aispuro, por lo que el entonces funcionario federal le preguntó si quería hablar con ellas.

“Y le digo: sí podemos hacer una llamada. ‘Si me permite, se lo voy a agradecer’, ‘No tienes nada qué agradecer’”, respondió, según su versión, Zerón de Lucio, quien respecto a su autoexilio, rechazó que haya ido a Israel porque no había tratado de extradición con México, sino que, según él, había recibido amenazas y le retiraron su servicio de seguridad.

No obstante, el ex titular de la AIC confesó querer volver al País para poder ver a su familia y “que se haga justicia”.

Esta fue la segunda entrevista que da el ex funcionario desde que huyó a finales de 2019 a Israel, País al que el Gobierno de México pidió formalmente su extradición en enero de 2022.

La Fiscalía General de la República informó el 15 de mayo que integró una nueva carpeta de investigación por la contratación y adquisición del programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, en 2014, por la entonces PGR, por un monto de 460 millones de pesos.

La Fiscalía entregó a un juez el expediente contra cuatro ex altos funcionarios federales, entre ellos Zerón de Lucio; así como Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR; Vidal Diazleal Ochoa, ex director de Información sobre Actividades Delictivas y ex titular de la Policía Federal Ministerial ; además de Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Los delitos que se imputan a los cuatro ex funcionarios federales son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, ante la presunta compra irregular de Pegasus, por un monto de 460 millones de pesos, “por un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.