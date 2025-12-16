Tonatiuh Márquez es removido de su cargo en Aduanas; ‘si hay denuncias en su contra se deben investigar’, dice Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera, fue removido de su cargo por decisión de Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas, y no descartó que pudiera ser investigado si hay denuncias en su contra.

“Es una decisión del director de Aduanas que tomó y cualquier servidor público, si hay algún señalamiento de que estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, señaló en conferencia matutina.

“No hay nada en este momento que pudiera decirse tanto de Anticorrupción o de la Fiscalía de algún delito en particular, pero tomó la decisión el director de que ya no participara en aduanas y, de todas maneras, si hay denuncias que tengan sustento se investigan en cualquier caso, nosotros no vamos a ser tapadera de nadie”.

En abril pasado, decenas de defraudados acusaron a directivos de la Agencia Nacional de Aduanas por la supuesta venta plazas y cerraron avenida Paseo de la Reforma para pedir el despido de Alejandro Tonatiuh Márquez.



Un funcionario polémico

Alex Tonatiuh Márquez fue señalado por poseer una colección de relojes de lujo valuada en más de 7.7 millones de pesos, la cual habría sido adquirida en efectivo, según una investigación retomada por Proyecto Puente.

El funcionario, encargado de combatir ilícitos en operaciones de comercio exterior —incluido el llamado huachicol fiscal—, aparece ahora en el centro de una polémica por el presunto desbalance entre su patrimonio declarado y los gastos destinados a relojería de alta gama, señala el portal.

Tonatiuh Márquez fue nombrado en enero de 2023 como director de Recaudación en la ANAM, y regresó en febrero de 2025 al actual cargo en Investigación Aduanera, tras la reincorporación de Rafael Marín Mollinedo como titular del organismo, designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Marín Mollinedo, primo de Nicolás Mollinedo —quien fuera chofer y colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador—, ya había ocupado ese mismo puesto bajo el sexenio anterior. Su regreso también significó la restitución de varios integrantes de su equipo, incluido Márquez Hernández, agregó el portal sonorense.

Con información de Proyecto Puente