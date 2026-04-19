Nacional
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Gobierno y sector gasolinero

Topan precio del diésel en 28 pesos por litro

Las dependencias mencionaron que la administración pública y las empresas del sector gasolinero “mantienen una estrecha coordinación y comunicación que permiten beneficios directos a las familias mexicanas”.
Animal Político |
19/04/2026 00:04
19/04/2026 00:04
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