19 abril 2026
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Nacional
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Gobierno y sector gasolinero
Topan precio del diésel en 28 pesos por litro
Las dependencias mencionaron que la administración pública y las empresas del sector gasolinero “mantienen una estrecha coordinación y comunicación que permiten beneficios directos a las familias mexicanas”.
Animal Político
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19/04/2026 00:04
19/04/2026 00:04
El anuncio de los acuerdos se da mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán eleva los precios del petróleo a nivel internacional ante la falta de acuerdos de paz.
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Foto: Noroeste
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