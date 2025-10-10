Tormenta Raymond avanza paralelo a las costas mexicanas y dejará lluvias en Sinaloa

La tormenta tropical Raymond que se formó en el Pacífico mexicano mantiene una trayectoria paralela a las costas mexicanas y se prevé que genere lluvias para los próximos días, además de marejadas, en la zona de Sinaloa.

Este viernes, “Raymond” se ubicó a A 105 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 145 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros, desplazándose hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora.

Por ahora, se prevé que haya lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Nayarit.

Se mantiene zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, incluidas las islas Marías, Nayarit, y zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Los Barriles, hasta Santa Fe, Baja California Sur.

La evolución prevista no indica que vaya a adquirir más fuerza, pero sí se tiene pronosticado que ingrese a tierra este sábado por la tarde en Baja California Sur.

De acuerdo con los pronósticos, para este sábado se estima que la tormenta tropical vaya a generar en Sinaloa lluvias muy fuertes, con efectos de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3.5 metros.