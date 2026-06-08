$!Tormenta tropical Boris se forma frente a Guerrero; provocará lluvias intensas y oleaje de hasta 5 metros

La depresión tropical Dos-E se intensificó durante la madrugada, convirtiéndose en tormenta tropical Boris, lo que provocará lluvias intensas, oleaje de hasta cinco metros y rachas de vientos de hasta 110 kilómetros por hora (Km/h) en Guerrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Hasta la última actualización del SMN, la tormenta tropical Boris se encontraba a 135 km al sureste de Acapulco y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.
La Conagua pronosticó que el paso de Boris provocaría:
● Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste).
● Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Jalisco (este y sur), Colima y Michoacán (centro, costa y suroeste).
● Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Estado de México (suroeste).
● Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Ciudad de México (sur y oeste) y Morelos.
Además, alertó que Boris ocasionará rachas de viento de 90 a 110 km/h en costas de Guerrero y oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.
La Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero indicó que la lluvia podría generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado.
Por lo anterior, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población limpiar azoteas y coladores para evitar inundaciones, vigilar los niveles de agua en caso de vivir cerca de un río o laguna, guardar documentos importantes en una bolsa de plástico y, en caso de que tu vivienda no sea segura, acudir a un refugio temporal.
De igual forma, la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales que se activó el Plan Marina y el Plan DN-III-E en fase de prevención.
“Pedimos a la población de los estados de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, así como a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, a mantenerse atentos a los avisos oficiales”, escribió la Mandataria.
Suspenden clases en Guerrero
Este domingo 7 de junio, la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) anunció la suspensión preventiva de clases para este lunes, tanto en escuelas públicas como privadas en ambos turnos.
La suspensión de las labores académicas aplicará en seis regiones del estado:
● La Sierra
● Costa Grande
● Acapulco
● Costa Chica
● Centro
● Montaña
“Recomendamos a la comunidad escolar tomar precauciones, activar los protocolos de seguridad y continuar informada a través de los canales institucionales”, señaló la Secretaría de Educación.
Pronóstico de la trayectoria
Las autoridades informaron que la tormenta tropical Boris continuará su trayectoria hacia las costas de Guerrero, con un posible impacto en el municipio de Acapulco durante la tarde de este lunes o por la madrugada del día martes.
Se espera que alrededor de las 12:00 horas se encuentre a 70 km al oeste de Punta Maldonado y a 90 km al sureste de Acapulco, con vientos de entre 65 y 85 kilómetros por hora.
No será hasta este martes 9 de junio cuando Boris se convierta en baja presión remanente a 50 km al este-noreste de Técpan de Galeana, y a 75 km al nor-noroeste de Acapulco, Guerrero.