$!Tormenta tropical Boris se forma frente a Guerrero; provocará lluvias intensas y oleaje de hasta 5 metros

La depresión tropical Dos-E se intensificó durante la madrugada, convirtiéndose en tormenta tropical Boris, lo que provocará lluvias intensas, oleaje de hasta cinco metros y rachas de vientos de hasta 110 kilómetros por hora (Km/h) en Guerrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Hasta la última actualización del SMN, la tormenta tropical Boris se encontraba a 135 km al sureste de Acapulco y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

La Conagua pronosticó que el paso de Boris provocaría:

● Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste).

● Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Jalisco (este y sur), Colima y Michoacán (centro, costa y suroeste).

● Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Estado de México (suroeste).

● Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Ciudad de México (sur y oeste) y Morelos.