$!Tormenta tropical Narda se convierte en huracán categoría 1; provocará lluvias en estos estados

La tormenta tropical Narda se intensificó y convirtió en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé que el huracán Narda ocasione lluvias puntuales muy fuertes, rachas fuertes de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. “Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo”, indicó el SMN.

De igual forma, las lluvias podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Además, podrían generarse encharcamientos, deslaves e inundaciones e incrementos en ríos y arroyos; mientras que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Alrededor de las 09:00 horas, el huracán se encontraba a 475 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Te recomendamos mantenerte atento a las recomendaciones de Protección Civil local y estar al tanto de los avisos oficiales, así como extremar precauciones. Huracán Narda podría convertirse en categoría 2 De acuerdo con el pronóstico del SMN, el huracán Narda podría evolucionar a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson cerca de las 18:00 horas de este 23 de septiembre y mantenerse así hasta el próximo 27. Sin embargo, se espera que se aleje de las costas de Jalisco y se acerque a Cabo San Lucas, en Baja California Sur; aunque no se tiene pronosticado que toque tierra en territorio mexicano.