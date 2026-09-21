Tormenta tropical Polo: lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero y Michoacán

La tormenta tropical Polo se localizó a las 6:00 de la mañana de este lunes a 325 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 385 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, desde donde provocará lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero y Michoacán, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el comunicado difundido este lunes, el centro de Polo se ubicó sobre el océano Pacífico con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 105 kilómetros por hora. El sistema se desplaza hacia el noreste a 7 kilómetros por hora.

“Hoy, la circulación de la tormenta tropical Polo, ubicada sobre el océano Pacífico, generará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Oaxaca (costa y sur); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán (costa y sur) y Guerrero (costa y sur)”, señaló la Conagua.

Además de las precipitaciones, Polo generará vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El pronóstico también contempla oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que en la costa de Oaxaca se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros. En las costas de Jalisco y Colima se prevé mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros.

La Conagua indicó que las lluvias asociadas con Polo podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados donde se esperan precipitaciones. Por ello, llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la propia Conagua, así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Debido a la ubicación del sistema, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.



Polo mantiene las lluvias previstas para el Pacífico

La presencia de un ciclón tropical al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima ya formaba parte del pronóstico difundido el domingo para las condiciones meteorológicas de este lunes.

La información publicada un día antes señalaba que un ciclón tropical se seguiría intensificando al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, con probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes y oleaje elevado en estados del Pacífico, además de lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca.

Además de la influencia de Polo en el Pacífico, el pronóstico para este 21 de septiembre contempla la presencia de otros sistemas meteorológicos que favorecerán lluvias en distintas regiones del país.

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado durante la mañana. Para la tarde se espera ambiente cálido y cielo medio nublado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Para la Ciudad de México se pronosticaron precipitaciones e intervalos de chubascos, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada se ubica entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados.

También se prevé viento del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.



Lluvias en otros estados

El pronóstico difundido el domingo también contempló la influencia del monzón mexicano en el noroeste del país, con lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, además de precipitaciones intensas en Nayarit.

Asimismo, canales de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 40, favorecerán chubascos y lluvias fuertes en regiones del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

Para este lunes se prevén lluvias en Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Baja California Sur, Zacatecas, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el caso de Polo, la Conagua mantiene el llamado a consultar los avisos meteorológicos debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje que se esperan en las costas del Pacífico.