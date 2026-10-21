$!Tormenta tropical Vance se forma frente a costas de Oaxaca y Guerrero

La tormenta tropical Vance, decimonoveno ciclón de la temporada en el Océano Pacífico, se formó la tarde del 21 de octubre de 2026 frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo informó que a las 15:00 horas el sistema se localizaba a 835 kilómetros al sur de Acapulco de Juárez, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85.
“Por el momento, el sistema no representa peligro para el territorio nacional”, señaló el SMN.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que “Vance” registrará una intensificación constante y rápida, y que alcanzará la categoría de huracán el 23 de octubre de 2026.
Según el pronóstico de trayectoria del SMN, el día 24 del mismo mes y año el meteoro escalaría a huracán mayor, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, frente a la costa de Guerrero, a 575 kilómetros al sur-suroeste de Tecpan de Galeana. Para el día 26, ya con categoría 2, se ubicaría frente a las costas de Jalisco y Colima, a 370 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo.
En su Pronóstico Extendido, el SMN indicó que canales de baja presión en el occidente y sureste del país, una vaguada en niveles medios y altos sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.