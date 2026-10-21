$!Tormenta tropical Vance se forma frente a costas de Oaxaca y Guerrero

La tormenta tropical Vance, decimonoveno ciclón de la temporada en el Océano Pacífico, se formó la tarde del 21 de octubre de 2026 frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que a las 15:00 horas el sistema se localizaba a 835 kilómetros al sur de Acapulco de Juárez, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85.

“Por el momento, el sistema no representa peligro para el territorio nacional”, señaló el SMN.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que “Vance” registrará una intensificación constante y rápida, y que alcanzará la categoría de huracán el 23 de octubre de 2026.