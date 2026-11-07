Trabajadores de módulos de atención del INE irán a paro si no mejoran condiciones laborales; exigen aumento salarial

Edgar Hernández, trabajador operativo del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que más de 5 mil trabajadores que atienden los módulos podrían irse a paro el próximo lunes 9 de noviembre si no mejoran las condiciones en las que se encuentran, pues desde el año pasado exigieron un aumento salarial del 25%, así como insumos para desarrollar las actividades laborales.

En entrevista radiofónica, Hernández denunció que cuentan con sueldos “raquíticos”, pues estos no llegan ni al salario mínimo.

“Hay un paro nacional el lunes incremento del sueldo; nuestros sueldos son raquíticos, no llegan ni siquiera al mínimo nacional. Es una propuesta al Consejo General y un llamado a que nos escuchen, se llegue a una negociación y evitar el paro”, aseguró Fernández.



Suspenderán credencialización

Aseguró que sí no llegan a un acuerdo, el personal de los módulos adscritos cerrará y suspenderá la credencialización.

Comentó que, a nivel nacional, hay 800 módulos nivel y se cuenta con un servicio de lunes a sábado.

“Tenemos horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así son los horarios, bastante extensos. (...) Aunado a muchas violaciones que tenemos en el INE, como son la falta de vacaciones dignas, nos las dan cuando ellos quieren, no tenemos tiempo de comida, nos dan 12 minutos para comer en nuestra jornada laboral, ¡12 minutos 12 minutos para comer!”, recalcó.

“No tenemos insumos suficientes, los periféricos con los que tomamos huellas, con los que tomamos fotografía para la ciudadanía no son suficientes, están en mal estado, teclas que ya no sirven y esto para nosotros es un gran compromiso con la ciudadanía”.

Aseguró que existen condiciones insalubres en algunos módulos.

“Nosotros tenemos incluso muchas veces que hacer la limpieza de los módulos; hemos tenido infestación de cucarachas. La situación en los módulos es ya crítica”, dijo.

Recordó que en mayo de este año, los trabajadores volvieron a contactar a la secretaría ejecutiva, Claudia Espino para revisar los salarios.

“Se hizo un análisis en la Comisión de Presupuesto en la que se nos dijo que básicamente no había no había presupuesto para para aumentarnos el sueldo, ¿no? Uno como ciudadano y como trabajador de línea sabe que cada año le recortan al instituto presupuesto. Ayer la Cámara de Diputados recortó 5 mil millones de presupuesto”, recalcó.



INE presenta denuncia ante FGR para investigar a Taddei

Después de varios días de preparar una denuncia por los señalamientos de corrupción en la gestión de Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente la queja ante la Fiscalía General de la República (FGR), una acción que, según confirmó el martes la presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, busca que se investigue a la expresidenta y a otros funcionarios.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que presentó formalmente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”, señaló en un comunicado.

El organismo sostuvo que la decisión responde a su obligación de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, “sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”, además de reiterar una política de cero tolerancia frente a conductas que comprometan los recursos destinados a sus funciones.