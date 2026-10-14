Trabajadores del IMSS votan aumento salarial, entre acusaciones de presiones

Los 475 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social acudieron este 14 de octubre a una consulta nacional para decidir si aceptan el incremento salarial de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, en una jornada marcada por denuncias de presiones de la dirigencia sindical y por boletas sin folio.

La votación inició pasadas las 7:00 horas y concluiría a las 21:00 horas, con el ingreso del tercer turno, en 670 unidades electorales instaladas en las 37 secciones sindicales del País.

La boleta contiene una sola pregunta, desglosa el incremento global de 6.8 por ciento y ofrece dos opciones: “Sí estoy de acuerdo” o “No estoy de acuerdo”.

Trabajadores inconformes acusaron que la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y autoridades del Gobierno los presionaron para avalar el aumento, con la advertencia de que un resultado en contra derivaría en una huelga sin pago de salarios a partir del 16 de octubre.

“El sindicato está infundiendo miedo, enviando mensajes y difundiendo videos donde dice que en automático, si la consulta, la mayoría vota por el no, el sindicato automáticamente entrará con los trabajadores en una huelga a partir del 16 de octubre, cosa que quienes conocemos los estatutos y el contrato colectivo sabemos bien claro que los únicos que pueden emplazar a huelga es mediante un Congreso extraordinario u ordinario”, afirmó José Antonio Pérez, auxiliar de servicios generales en Michoacán.

El proceso se desarrolló sin acceso de los medios de comunicación, luego de que el sindicato y la dirección del IMSS no resolvieron los permisos correspondientes.

En el Centro Médico Nacional La Raza la delegación sindical autorizó documentar la votación en la casilla del comedor, pero la dirección médica negó el paso.

En el Hospital de Traumatología y Ortopedia, en Puebla, el personal denunció que no se permitió el ingreso a la casilla a la Comisión de Vigilancia integrada por trabajadores.

Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS y Diputado suplente por Morena, difundió por la mañana fotografías de su voto depositado en la urna.

El dirigente defendió el incremento el 25 de septiembre durante el 17 Consejo Seccional Ordinario de Quintana Roo, donde descalificó las protestas en su contra, y esta semana declaró que respetaba las movilizaciones, aunque no conseguirían resultados.

César Montoya, delegado sindical de Escalafón y Conflictos en La Raza, acusó al IMSS de impedir el paso para evitar que se recogieran las inconformidades del personal médico por el salario y por la falta de personal, insumos y medicamentos.

“Se debe diferenciar entre el aumento salarial, que puede que sea lo de menos, y la falta de material y medicamentos”, sostuvo Montoya.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que se instaló 100 por ciento de las casillas y que la jornada transcurría con normalidad en todo el País, además de que mantendría la supervisión del proceso.

Trabajadores en activo denunciaron que las boletas carecen de folio y que no se solicita el talón de pago para acreditar la vigencia laboral.

José Murriera, representante de jubilados del IMSS en Veracruz, acusó que el sindicato continúa descontando la cuota sindical a los pensionados, pero no les permitió votar en la consulta, y pidió que el conteo se realice públicamente, como lo establece la convocatoria.

La consulta se realizó un día después de las movilizaciones, cuando trabajadores del IMSS marcharon en distintas entidades del País y desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia las oficinas centrales del Instituto, sobre Paseo de la Reforma, para exigir un aumento salarial de 10 por ciento, mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos y cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones.

Durante su conferencia matutina del 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la magnitud de esa marcha y acusó de oportunistas a los partidos políticos y organizaciones que se sumaron a la movilización, aunque reconoció como legítimas las demandas de los trabajadores.

Sheinbaum Pardo proyectó imágenes aéreas tomadas con drones en la pantalla del salón Tesorería para cuestionar el número de participantes.

“Sí, ayer estaban ahí algunos partidos políticos que, la verdad, no sabemos si impulsaron o de manera muy oportunista se paran por ahí”, señaló al ser cuestionada sobre la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, mineros, petroleros y liderazgos vinculados con Somos MX y el Partido del Trabajo.

Sheinbaum Pardo afirmó que solicitó al IMSS garantizar una votación libre, sin orientación hacia alguna de las opciones, ante las dudas expresadas por los trabajadores respecto a la imparcialidad del procedimiento.

Informó que instruyó a Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, a presentar esa misma semana un plan de acción para atender las demandas, entre ellas el desabasto de medicamentos, la falta de personal médico en algunos turnos y la situación laboral de quienes ingresaron durante la pandemia.

“Zoé tiene la instrucción de, a más tardar el día de mañana, pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentármelo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS”, indicó.

Agregó que su administración analiza un incremento a las becas de los médicos residentes y aplica encuestas a derechohabientes en farmacias del IMSS y del IMSS-Bienestar para verificar la entrega de medicamentos.

El sindicato previó que los resultados se conocerán después de la medianoche, aunque Montoya calculó que se requerirán más de dos o tres días para obtener el cómputo definitivo.