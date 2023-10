En la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, se aprobó en lo general y lo particular la iniciativa que propone extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. El documento fue turnado al Senado para su discusión y votación.

Las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial por la posible extinción de fideicomisos se han extendido a diversos puntos del país.

En Aguascalientes se concentran en el Segundo Anillo Sur; en Puebla el punto de reunión es la sede del PJF en el estado al igual que en Oaxaca en el Paseo Juárez El Llano, mientras que en Yucatán hicieron una marcha.

Otros estados en donde hubo manifestaciones son Colima, Aguascalientes, Tlaxcala, Sonora, Quintana Roo, Morelos, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, entre otros.

Los trabajadores del Poder Judicial tienen prevista una movilización para el próximo domingo, la cual partirá a las 11:00 horas del Monumento a la Revolución y culminará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Mientras dure el paro nacional, se mantendrá la operatividad de los tribunales para atender únicamente “casos urgentes mediante trabajo remoto, con el personal mínimo necesario”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Por ello, el organismo informó que está a disposición de la ciudadanía el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para la tramitación de asuntos urgentes

AMLO “da su palabra” a trabajadores del Poder Judicial y asegura que no se reducirán sueldos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “dio su palabra” a los trabajadores del Poder Judicial y les aseguró que no se reducirán sus salarios ni se quitarán prestaciones si se eliminan los fideicomisos.

“Nosotros somos avales, yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada”, aseguró el mandatario federal durante su conferencia matutina de este jueves 19 de octubre.

Nuevamente, el presidente señaló que los trabajadores “están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del Poder Judicial”, aunque dijo respetar el hecho de que estén ejerciendo su derecho a manifestarse.

López Obrador dijo que, incluso, el paro es bueno y no afecta en nada porque mientras que los magistrados y jueces no estén trabajando no dejarán en libertad a “delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco”.