“No llevaron a cabo dichas reuniones debido a que la incorporación de estos conceptos y lineamientos no son sujetos a la aprobación de los agremiados, ya que únicamente se reformó el estatuto para alinearse a las nuevas disposiciones, por lo que no fue necesario realizar asambleas para su aprobación”, justificó el STPRM en la respuesta que dio al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) el pasado 16 de abril.

En septiembre de 2018, el Senado de la República ratificó el Convenio 98 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) con el que se puso fin a la imposición de pertenecer a un gremio para laborar en una empresa y para que los trabajadores elijan a su líder sindical por medio de elecciones, derechos laborales que no tenían antes los trabajadores en México y por eso se perpetuaron en el poder varios dirigentes, entre ellos Romero Deschamps.

La aprobación del Convenio 98 dio paso a una modificación en la Ley Laboral de 2019 en México que obligó a los sindicatos a adecuar sus estatutos para cumplir con la legislación. Hasta enero de 2020, mil 600 sindicatos habían realizado la adecuación, lo que representaba el 80 por ciento de las organizaciones gremiales. Los estatutos del STPRM no fueron reformados, solo se agregaron lineamientos sin previo aviso a los trabajadores, según los testimonios recabados por los trabajadores petroleros.

“Lo que vemos es que hay una ley vigente que no se está cumpliendo, solo se está simulando, y tan es así que se aceptó a la representación sindical que presentará un protocolo donde no se modificaron los estatutos”, dijo Carlos Chávez González, trabajador jubilado de la sección 24 en Salamanca, Guanajuato.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo señala que los estatutos del STPRM se modificaron en mayo de 2019 para ajustarse a la nueva Ley Laboral, es decir, aceptaron como válidos la adecuación a los lineamientos, como señalaron los petroleros.

“Los estatutos no se han reformado, se hizo la adecuación y se ingresaron unos lineamientos que en realidad no reforman”, aseguró Víctor Valenzuela. “El STPRM no ha cumplido con la reforma laboral, pero la STPS está dando por válidas la modificación a los lineamientos”.

LA ELECCIÓN DEL SUCESOR DE ROMERO

En el caso del STPRM, los trabajadores nunca habían elegido libremente a su Secretario General porque las elecciones se realizaban mediante delegados y al final era la cúpula sindical la que decidía —a mano alzada— quién representaría a los trabajadores, por eso la elección de este 2021 será la primera en que los petroleros elegirán de manera libre y secreta a su líder; y por eso exigen que el proceso sea claro y transparente.

“Nunca se ha hecho una elección para un Secretario General del STPRM, siempre fue una decisión política del Gobierno en turno, por lo tanto no hay un mecanismo para poder hacer una elección en las 36 secciones a voto libre y secreto, como prevé la ley ahora, para elegir a un Secretario General. No hay mecanismo, no existe, ese mecanismo es el que tenía que preverse en la reforma del estatuto que no se hizo”, señaló Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador de planta adscrito a la sección 10 en Minatitlán Veracruz.

Para la realización de la primera elección libre del Secretario General del STPRM, que se debe llevar a cabo este 2021, la Secretaría del Trabajo estableció una serie de recomendaciones como el dejar que los candidatos realicen sus actividades proselitistas de manera equitativa, sin privilegiar alguno; presentar el padrón al menos tres días antes de la elección; instalar entre 211 y 470 casillas tomando en cuenta los centros de trabajo alejados; y publicar los resultados de forma inmediata.