Trabajan para cuidar a migrantes, afirma Sheinbaum

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo destacó las acciones que ha emprendido su Gobierno en favor de la protección a los migrantes, quienes “injustamente han sido deportados desde Estados Unidos”.

“Saben que los consideramos héroes de la patria”, afirmó.

Con el programa ‘México te abraza’ se han atendido a más de 86 mil paisanos retornados Debido al aumento en las redadas y deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos, el Gobierno Federal impulsó el programa México te abraza, para atender a los connacionales que regresen al territorio nacional, mediante el cual se han ayudado a 86 mil personas.

“Con este programa que llamamos México te abraza hemos atendido a más de 86 mil compatriotas en Estados Unidos migrantes se sientan protegidos y acompañados siempre por su gobierno saben que los consideramos héroes y heroínas de México bien fortalecemos la cooperación bilateral y la diversificación de nuestras exportaciones”, agregó.