Traen a Díaz Ayuso ‘y reconocen a Hernán Cortés’, señala Sheinbaum en Sonora

La Presidenta Claudia Sheinbaum criticó el sábado en Sonora a quienes, desde la oposición, impulsaron la visita de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que —dijo— llegan incluso a “reconocer a Hernán Cortés”. Sus declaraciones ocurrieron ante autoridades tradicionales y habitantes del Pueblo Yaqui, durante la firma del quinto decreto de restitución de tierras y la inauguración de un comedor escolar en Bahía de Lobos, como parte del Plan de Justicia para los Pueblos Originarios.

La crítica a opositores por Ayuso y Cortés

En su discurso, la Presidenta dedicó un tramo a cuestionar a actores políticos que, señaló, siguen mirando hacia Europa como referente. Sin mencionarlos por nombre, aludió a opositores que impulsaron la visita reciente de Díaz Ayuso a México, la cual generó una controversia pública nacional. “Fueron muchos presidentes que miraron a otros países. Porfirio Díaz veía Francia como lo mejor y muchos otros que tuvimos por lo menos seis sexenios, que miraban al país del norte como el modelo a seguir, olvidándose del origen, el verdadero origen”, afirmó. Luego lanzó la crítica más directa: “Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, Presidenta de la Comunidad de Madrid y reconocen a Cortés, el conquistador que si algo tuvo fue primero que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra y segundo una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio y hay mexicanos que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles”. Las declaraciones de la Presidenta se dan en medio de la controversia generada por la visita reciente de la Mandataria madrileña, cuya presencia en México provocó reclamos de distintos actores políticos. El viernes, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló las actividades que tendría como parte de su gira de 10 días en México y acusó al gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum de boicotear su agenda, de atacarla, e incluso expulsarla del país. Desde su llegada a México, Díaz Ayuso protagonizó numerosas polémicas: encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje, lanzar críticas contra Morena −el partido con el que Sheinbaum ganó la Presidencia−, por alertar de “la decadencia que acarrea el populismo” y declarar que “México está a dos pasos de ir por el camino de Venezuela”.

Reclamos de Madrid y acusaciones de ‘boicot’

El viernes, la Comunidad de Madrid acusó al gobierno de Sheinbaum de haber presionado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano para impedir la asistencia de Díaz Ayuso a la gala prevista en Cancún, así como de haber generado un “clima de boicot”. En un comunicado señaló que “la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional”, lo que calificó como “un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión”. “Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”, acusó. En tanto, Grupo Xcaret rechazó haber recibido presiones o advertencias del gobierno mexicano para excluir Díaz Ayuso de la gala de los Premios Platino, y aclaró que fue la propia empresa turística la que solicitó retirar la invitación a la Mandataria española “para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política”.

Rechaza Segob obstáculos a la visita de la Mandataria española