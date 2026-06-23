Transportistas anuncian paro nacional el 24 de junio; amagan con marcha al Zócalo durante partido México vs. Chequia

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) convocó a un paro nacional el próximo miércoles 24 de junio, a partir de las 07:00 horas, con movilizaciones simultáneas en las principales carreteras de los 32 estados de la República.

A través de un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la AMOTAC informó que, de no obtener una mesa de diálogo y resolución a su pliego petitorio, las unidades de carga iniciarán una movilización en “marcha lenta” con destino al Zócalo de la Ciudad de México. La fecha programada para la protesta coincide con la jornada en la que la Selección Mexicana enfrentará a Chequia como parte de la fase de grupos del Mundial 2026.



Afectaciones viales y logísticas

De concretarse el paro, se espera que las principales afectaciones ocurran en los accesos a la capital y en los corredores comerciales más importantes del país, lo que complicaría el traslado de aficionados, turistas y mercancías.

En el Valle de México y sus colindancias, se espera que en estas vialidades se registren bloqueos y tránsito a vuelta de rueda por la movilización de las unidades pesadas:

- Autopista México-Querétaro: principal vía de conexión con el bajío y el norte del país.

- Autopista México-Puebla: ruta clave hacia el sureste y conexión de aficionados entre sedes.

- Autopista México-Pachuca.

- Autopista México-Toluca.

- Autopista México-Cuernavaca.

El eventual ingreso de los transportistas al primer cuadro de la capital impactaría directamente el traslado de los asistentes al encuentro deportivo en el Estadio Ciudad de México y la operación de los Fan Fest, instalados por el gobierno local en la Plaza de la Constitución y distintos puntos aledaños al centro de la capital.