$!Transportistas anuncian paro nacional por tiempo indefinido; protestarán por carreteras de México

Transportistas anunciaron que llevarán a cabo un paro nacional por tiempo indefinido, el cual iniciará el próximo lunes 26 de octubre, pues denuncian que en carreteras del País sufren de inseguridad y extorsiones por parte de grupos criminales.

En conferencia de prensa, el presidente nacional de Canacar, Augusto Ramos Melo, dijo que las movilizaciones contemplan suspender actividades y protestas en las carreteras del País, sin bloquearlas.

“Nosotros no queremos detener a México, queremos que México nos escuche. (...) Ante la falta de una respuesta formal y satisfactoria, anunciamos un paro nacional del autotransporte de carga a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido”, declaró.

Aseguró que las autoridades no pueden seguir siendo ignoradas mientras el sector enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, una sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales y una presión económica que compromete a la operación de miles de empresas y empleos.

En ese contexto, exigen modificar la estrategia de seguridad en las carreteras, mejorar la infraestructura vial y establecer condiciones fiscales que permitan mantener las unidades en circulación.

Ramos Melo recordó que el sector participó en mesas de trabajo con las autoridades, pero considera que esos encuentros no han producido los resultados necesarios.



Movilizaciones por carreteras

En tanto, el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Carlos García Álvarez, aseguró que un millón de transportistas participarán en las movilizaciones.

Canacar aseguró que en México se transportan 1.6 millones de toneladas de mercancías en México.

Reportó que hay aproximadamente 21 mil cruces fronterizos diarios entre México y Estados Unidos, y que dicho intercambio comercial de mercancías está valuado en mil 800 millones de dólares.

Por lo que advierte afectaciones a las operaciones del autotransporte en 7 mil millones de pesos diarios.



Segob reitera llamado al diálogo

La Secretaría de Gobernación reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones transportistas.

“Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes”, añadió en un comunicado.