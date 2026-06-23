Transportistas cancelan paro del 24 de junio tras acuerdo con SEGOB; Sheinbaum anuncia C5 carretero

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) alcanzaron el 23 de junio de 2026 un acuerdo mediante el cual los líderes del gremio se comprometieron a suspender los bloqueos carreteros programados para el 24 de junio, en los 32 estados del país, al tiempo que el Gobierno Federal anunció la creación de un sistema de vigilancia tipo C5 para la red federal de carreteras.

Según un comunicado de la SEGOB, la dependencia confirmó que los líderes de la organización transportista asumieron el compromiso formal de no ejecutar cierres ni bloqueos viales durante sus jornadas de movilización. La reunión entre representantes gubernamentales y dirigentes de la AMOTAC se realizó a puerta cerrada, y en ella las autoridades presentaron respuestas desglosadas a cada una de las peticiones del pliego petitorio, que giraban en torno a la inseguridad en carreteras, tarifas de peaje y regulaciones operativas.

La AMOTAC había convocado, para las 07:00 horas del 24 de junio de 2026, a una manifestación y movilización nacional pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país. La organización advirtió que, de no encontrar soluciones, iniciaría una marcha lenta con unidades de carga, turismo y pasaje hacia el zócalo de la Ciudad de México, con afectaciones a autopistas clave como México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y el Arco Norte, entre otras.

Entre las demandas no resueltas que motivaron la convocatoria, AMOTAC denunció que el sector atraviesa la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales, con carencia de vigilancia efectiva por parte de la Guardia Nacional (GN). El pliego petitorio también incluyó el cese a cobros excesivos de grúas federales, estatales y municipales; el alto al pago de permisos municipales para ingresar a las ciudades con mercancías; y la solución a los atrasos en la expedición de placas, licencias y certificados por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La SEGOB destacó que el acuerdo es resultado de un canal de comunicación permanente con el sector, a través del cual se han llevado a cabo más de 300 reuniones en la presente administración, con seguimiento de acuerdos y avances en las principales exigencias del gremio. La dependencia trazó, además, una ruta de seguimiento institucional para verificar el cumplimiento de los compromisos de ambas partes.

En paralelo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un sistema tipo Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) especializado para la vigilancia carretera. “Se está trabajando en un esquema tipo C5 para carreteras, con cámaras, seguimiento y capacidad de respuesta”, informó la mandataria nacional. Sheinbaum Pardo precisó que el nuevo sistema, que trasladaría a la red carretera nacional las capacidades de videovigilancia y coordinación operativa que ya operan en entornos urbanos, sería presentado en los próximos días en Palacio Nacional.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) celebró el anuncio del C5 carretero, al señalar que la seguridad en carreteras no podía seguir siendo una asignatura pendiente, y que el nuevo sistema constituiría un paso importante hacia la construcción de un mecanismo de atención con capacidad de reacción inmediata, monitoreo permanente y coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la delincuencia.

La mandataria aseguró también que la situación en carreteras es revisada de manera periódica, prácticamente cada mes, por el Gabinete de Seguridad, con participación de la SICT. El Gobierno Federal reiteró que privilegiaría siempre el diálogo y la construcción de acuerdos por encima de cualquier confrontación, al tiempo que convocó al sector transportista y a la ciudadanía a respetar el derecho al libre tránsito en la red carretera nacional.