$!Transportistas inician jornada de bloqueos; ‘todos los días somos víctimas de la violencia, exigimos seguridad’, dicen

Transportistas y campesinos iniciaron en las primeras horas de este lunes 24 un paro nacional en diferentes puntos carreteros del país para exigir mayor seguridad. A las 8.30 horas, Animal Político acudió a la caseta de cobro Lechería-Texcoco, uno de los accesos a la capital mexicana. Ahí, cientos de camiones de carga, autobuses y microbuses bloquearon parcialmente la vía. Portaban lonas y mantas en las unidades exigiendo “seguridad en todas las carreteras y en todo el país” y “alto a la delincuencia en contra del transporte”. “Nos estamos manifestando por la inseguridad que estamos sufriendo en las carreteras, sobre todo los operadores de transporte público. Estamos tratando de hacer presión para que las autoridades nos escuchen y nos manden más seguridad”, dijo en entrevista Sixto Martínez, transportista.

En la mañana también se registraron bloqueos en la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 40, y a la altura de Indios Verdes. “Entendemos la inconformidad de la gente con el bloqueo, pero les pedimos su comprensión. Estos bloqueos son para exigir seguridad tanto para el transporte público, como de carga, y en todas las carreteras”, agregó el transportista, que subrayó que “a diario” sufren “sucesos de delincuencia”. En el bloqueo parcial en la caseta Lechería-Texcoco también se observó que microbuses y camionetas de transporte tipo Van portaban lonas mostrando su apoyo a los agricultores del país: “Apoyo a nuestros compañeros agrícolas para que tengan precios justos”, se leía en una de las lonas.

Sobre esto, cabe recordar que está previsto que movimientos agrícolas participen también en los bloqueos de esta jornada, pues en días pasados el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron su “unión total y solidaridad absoluta” con el movimiento transportista. Además, los agricultores exigen que se aumenten los precios de garantía para productos como el maíz. La noche de ayer domingo, la Secretaría de Gobernación anunció en un comunicado que convocó a las 11 de la mañana de este lunes a una mesa de trabajo con los transportistas y agricultores para escuchar sus demandas. “La dependencia hace un llamado respetuoso a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros”, señaló Gobernación. En el escrito, la dependencia federal apuntó que escucharán las posiciones de agricultores, incluyendo los relacionados con su actividad productiva y las disposiciones en materia hídrica, “buscando siempre acuerdos que beneficien al sector agrícola, al del transporte, y a la sociedad en general”.