$!Transportistas mantienen bloqueos por segundo día consecutivo en 12 estados; líderes dialogan en Gobernación

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó este martes que se mantienen los bloqueos en carreteras de diferentes estados del país en demanda de seguridad para los operadores y soluciones para el campo. Añadió que los líderes de las movilizaciones sostendrán una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación.

“La movilización que se inició el día de ayer, en alianza con nuestros compañeros campesinos, sigue en pie, seguimos en pie de lucha. Los bloqueos que ayer se hicieron en los diferentes estados están permanentes“, señaló la asociación en redes sociales.

“También decirles que las carreteras, las rutas, que el día de ayer dimos paso, que se levantaron, hoy las reactivamos, hoy volvemos a cerrar, volvemos a hacer los bloqueos en estas rutas que se habían levantado”.

Los bloqueos de transportistas se mantienen en entidades como Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.