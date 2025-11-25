$!Transportistas mantienen bloqueos por segundo día consecutivo en 12 estados; líderes dialogan en Gobernación

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó este martes que se mantienen los bloqueos en carreteras de diferentes estados del país en demanda de seguridad para los operadores y soluciones para el campo. Añadió que los líderes de las movilizaciones sostendrán una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación.
“La movilización que se inició el día de ayer, en alianza con nuestros compañeros campesinos, sigue en pie, seguimos en pie de lucha. Los bloqueos que ayer se hicieron en los diferentes estados están permanentes“, señaló la asociación en redes sociales.
“También decirles que las carreteras, las rutas, que el día de ayer dimos paso, que se levantaron, hoy las reactivamos, hoy volvemos a cerrar, volvemos a hacer los bloqueos en estas rutas que se habían levantado”.
Los bloqueos de transportistas se mantienen en entidades como Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
“No tienen carpetas”
Esta mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los líderes de los bloqueos de campesinos y transportistas “no tienen carpetas de investigación”, luego de que la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo ayer que se estaban cometiendo delitos con la interrupción de vías.
“Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito, y eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, son dos cosas distintas, quizá se malinterpretó, pero Rosa Icela nunca planteó ese tema, fue una pregunta de un reportero o reportera”, afirmó.
La Secretaría de Gobernación afirmó que mantiene mesas de diálogo abiertas para abordar las demandas de seguridad, apoyo al campo e incluso sobre la nueva Ley de Aguas, que se encuentran entre las consignas de los manifestantes.
Bloquean en 12 estados
Estos son los puntos que se mantienen bloqueados:
Tramo Lechería – Texcoco (Estado de México)
Carretera Chihuahua – Ciudad Juárez (Chihuahua)
Irapuato – Guadalajara (Jalisco)
La Barca – Atotonilco (Jalisco)
Ramal La Barca – Jiquilpan (Jalisco)
Caseta de Zinapécuaro en Autopista México – Guadalajara (Michoacán)
Carretera 200 Lázaro Cárdenas – Manzanillo (Michoacán)
Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo (Michoacán)
Carretera federal Sahuayo – La Barca (Michoacán)
Carretera Tiripetío – Eréndira (Michoacán)
Carretera federal 90 Pénjamo – Santa Ana Pacueco (Guanajuato)
Carretera federal 45 Irapuato – Silao (Guanajuato)
Carretera federal 45 Celaya – Salamanca (Guanajuato)
Carretera estatal Salvatierra – Cortazar (Guanajuato)
Carretera federal 57 (Guanajuato)
Arco Norte con sentido a Texmelucan (Hidalgo)
Arco Norte en tramo Calpulalpan – Sanctorum (Puebla)
Carretera Tampico – Mante (Tamaulipas)
Carretera Federal 80 (Tamaulipas)
Arco Norte en Nanacamilpa (Tlaxcala)
Carretera Bulevar Luis Donaldo Colosio (Sonora)
Carretera Durango – Torreón (Durango)
Carretera Mazatlán-Culiacán (Sinaloa)