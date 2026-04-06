Transportistas y agricultores bloquean carreteras en 11 estados

La Secretaría de Gobernación informó que este 6 de abril transportistas y agricultores iniciaron bloqueos parciales o totales en vías federales y estatales de al menos 11 entidades del País, tal como lo habían advertido con semanas de anticipación.

La dependencia estimó que en las protestas participan 575 personas, quienes emplean 161 vehículos para obstaculizar la circulación en los estados de México, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Chihuahua.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, compareció ante medios de comunicación para precisar que la mayoría de las demandas del sector han sido atendidas y que los acuerdos con los manifestantes continúan en proceso conforme a los tiempos administrativos.

Según la funcionaria federal, solo dos organizaciones permanecen inconformes: el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista, que acusan inseguridad en carreteras, alza en el precio de los combustibles y falta de apoyos al campo.

“El Gobierno de México mantiene su disposición permanente al diálogo abierto, respetuoso, e institucional con todas las organizaciones del sector agrícola y de transporte”, expresó Rodríguez Velázquez, quien también hizo un llamado a las organizaciones movilizadas para que privilegien las vías de entendimiento y eviten acciones que afecten a terceros o interrumpan la operación de las vías de comunicación.

Entre los puntos de mayor afectación se encuentran la caseta de La Venta, en la Carretera México-Toluca, donde los transportistas levantaron las plumas aunque las autoridades activaron los poncha llantas para impedir el paso de vehículos; la Autopista Siglo 21, en Morelos, que conecta con Puebla y Guerrero y se encuentra totalmente cerrada; y la Carretera Córdoba-La Tinaja, en Veracruz, también clausurada de manera total.

En Sinaloa se registran varios bloqueos parciales en casetas de cobro sobre la Carretera Los Mochis-Culiacán, la Autopista Lic. Benito Juárez y la Carretera Mazatlán-Culiacán.

Rodríguez Velázquez informó que desde octubre de 2025 y hasta la fecha de la movilización, el Gobierno federal celebró 27 reuniones con productores, de las cuales 17 fueron presenciales en oficinas gubernamentales, seis se realizaron en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y cuatro tuvieron formato virtual.

Según la Secretaria, de esas sesiones de trabajo se derivó una agenda de cinco puntos: apoyos complementarios al precio, acceso a financiamiento, apoyo a la comercialización, acceso al programa de acopio de alimentación para el bienestar y apoyo a proyectos productivos.

Las autoridades federales señalaron que, pese a los acuerdos alcanzados con la mayoría de las organizaciones, los bloqueos se sostuvieron, lo que generó afectaciones en la circulación de vehículos particulares y de carga en diversas regiones del País.

El Gobierno federal reiteró que no existen razones para afectar a terceros y que los compromisos adquiridos se encuentran en proceso de cumplimiento dentro de los plazos institucionales establecidos.