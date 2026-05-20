$!Transportistas y campesinos amagan con impedir el Mundial; bloquean Eje 2 Norte en la CDMX

Campesinos y transportistas amagaron con manifestarse durante el Mundial de Futbol durante su manifestación en Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para exigir seguridad en carreteras y precios garantizados en cosechas agrícolas, la cual ha provocado afectaciones a las vialidades en diversas zonas. La movilización fue convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). Ambas organizaciones han sido las responsables de manifestaciones al menos desde noviembre de 2025. Durante un mensaje previo al bloqueo en el Ángel de la Independencia, Baltazar Valdez, líder de productores de maíz en Sinaloa, amagó con impedir la realización del Mundial. “No va a haber la celebración del Mundial aquí en la capital y en las ciudades Guadalajara y Monterrey. Que quede muy claro, en este momento estamos en el punto de negociar”, declaró.

🚜Productores de distintos estados del país mantienen bloqueado el Paseo de la Reforma; exigen apoyos más altos para el campo mexicano y amagan que en caso de no recibirlos no habrá Mundial de Futbol.



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Además, los agricultores anunciaron que denunciarían al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, “por traición a la patria”, debido a que no hizo nada para “mantener la economía nacional”. “¿Por qué traiciona la patria? Porque traicionar a la patria implica no hacer nada para mantener la economía nacional, para mantener la planta productiva, para defender las inversiones y defender el desarrollo de la gente del medio rural. Por eso vamos a hacer esta denuncia en contra de Marcelo Ebrard”, dijo uno de los productores.

Bloqueos y marcha de agricultores y transportistas A su avance para llegar al Ángel de la Independencia, el FNRCM denunció un “despliegue de retenes tácticos en los accesos a la Ciudad de México”, por lo que realizan un bloqueo en Reforma, Eje 2 Norte y Eje 1 Norte.

Elementos de seguridad rodeando camiones. ( )

Hasta las 11:38 horas, el Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaba las vías bloqueadas. Como alternativas viales recomendó: Av. Insurgentes, Circuito Interior, Eje 1 Poniente, Av. Circunvalación, Eje 1 Oriente y Congreso de la Unión. Ovial también reportó manifestantes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, bloqueando dos carriles de Avenida Paseo de la Reforma; sin embargo, alrededor de las 10:41 horas, los inconformes comenzaron a marchar por avenida Paseo de la Reforma, sobre los carriles centrales.

Agricultores marchando sobre carriles centrales.

En un principio, la marcha se dirigiría al Senado de la República y luego a la Fiscalía, pero finalmente cambiaron el rumbo para dirigirse a la Secretaría de Gobernación. En tanto, otro grupo de líderes acompañó a los campesinos que se encontraban en Eje 2 junto con sus tractores y camiones. Ya con sus compañeros, Baltazar Valdez, representante de agricultores, exigió una mesa de diálogo para que les permitan circular con sus camiones y tractores, los cuales calificó como su “insignia”. “Vengo a pedir una llamada con César Yáñez, el subsecretario de Gobernación, para efecto de que nos dejen transitar y en derecho a nuestra Constitución. No venimos en sentido agresivo, pero sí venimos a advertir: o nos dejan pasar o pasamos”, declaró Valdez.