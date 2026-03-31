Transportistas y campesinos confirman paro nacional indefinido el 6 de abril, por inseguridad en carreteras

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron un paro nacional indefinido para el próximo 6 de abril, en protesta por el incumplimiento de acuerdos signados con el Gobierno Federal en noviembre de 2025 y por la persistencia de la inseguridad, los asaltos, las extorsiones y los homicidios en las carreteras del país. La movilización amenaza con afectar entre 23 y 28 estados de la República.

David Estévez Gamboa, presidente nacional de la ANTAC, señaló el 31 de marzo de 2026 que el gremio transportista no ha percibido mejoras en infraestructura carretera ni reducción en los índices de violencia que padecen a diario en las vías federales, pese a los compromisos adquiridos por las autoridades. “Son los acuerdos incumplidos, que se firmaron en el mes de noviembre del 2025 y, bueno, tenemos ahora el problema del combustible. Cada vez se aprieta más al pueblo, el que menos tiene, y en este caso somos nosotros, los hombres camión. Lo más importante es que los asaltos, la inseguridad, la extorsión, no vemos ninguna reducción de nada”, declaró Estévez Gamboa. Advirtió que entre 35 y 40 transportistas son víctimas de algún delito cada día en las carreteras del país.

La convocatoria para el 6 de abril de 2026 fue fijada de manera deliberada para no coincidir con el periodo vacacional de Semana Santa, en consideración de los viajeros que transitan por las vías federales. Estévez Gamboa precisó que las acciones serán similares a las del paro de noviembre de 2025, cuando la ANTAC, el FNRCM y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) paralizaron carreteras, pasos fronterizos y puertos en al menos 25 estados durante tres días. En aquella ocasión, el dirigente recordó que comenzó a registrarse escasez de combustible en varias entidades. “El paro va a ser indefinido. Esto es muy lamentable, porque la vez pasada que fueron tres días, ya se empezaba a ver la escasez de combustible en varios estados”, advirtió.

Entre las vías que podrían resultar bloqueadas a partir del 6 de abril de 2026 figuran las autopistas México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Pachuca, así como tramos en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y Jalisco, y cruces fronterizos como el de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los convocantes también advirtieron que sus protestas podrían coincidir con el Mundial de futbol que iniciará en junio de 2026 en México, lo que añadiría presión adicional al Gobierno Federal para atender sus demandas.

Las organizaciones agrupan demandas tanto del sector transportista como del campo. Los campesinos exigen precios justos para el maíz y otros granos básicos, la exclusión de los productos agrícolas de las renegociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el sector y la publicación de precios de garantía para la producción agrícola nacional.

La movilización de noviembre de 2025 derivó en una controversia política de alcance nacional, cuando Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que detrás de los bloqueos existían intereses vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). El PAN y el PRI rechazaron los señalamientos. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, los calificó de “ridículo” y sostuvo que la movilización respondía a la desesperación del gremio, no a una agenda partidista. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, se desmarcó de las declaraciones de Rodríguez Velázquez y llamó a privilegiar el diálogo.

Estévez Gamboa reprochó la falta de voluntad real del Gobierno Federal para resolver las demandas del sector y descartó que nuevas mesas de negociación sin resultados concretos pudieran disuadir al gremio. “Que no nos vacilen, no somos niños. ‘Ahí les va un dulcecito y ya, no se manifiesten’. Es algo totalmente de risa”, declaró el dirigente de la ANTAC, quien subrayó que lo que más urge al sector es contar con carreteras en condiciones operables y con garantías de seguridad para circular. “Queremos infraestructura carretera que cuando menos que sirva, y queremos seguridad para poder salir a trabajar como dios manda. Eso es lo que queremos”, indicó.