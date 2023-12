Dos meses después de que el Huracán “Otis” impactara en Acapulco y Coyuca de Benítez, este jueves se instaló en el Senado de la República, la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, que encabeza Félix Salgado Macerdonio, quien propuso sostener reuniones con diversas autoridades federales, pero hasta enero de 2024.

Además, en apenas 40 minutos de sesión, el senador admitió que por el momento no se podía contar con información precisa respecto a las acciones emprendidas a favor de las familias afectadas, ya que apenas estaban llegando los apoyos federales, por lo que propuso que para enero del próximo año se realizaran diversas reuniones con autoridades de la secretarías de Hacienda y Crédito Pública, así como la de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (.

Además de reuniones con funcionarios de la CFE o con la Conagua.

”Esta Comisión fue creada con el objeto de irle dando puntual seguimiento a la aplicación de los recursos que el Gobierno Federal está haciendo en nuestro bello puerto de Acapulco. Y yo propongo que en próximos días nos alleguemos más información de la Secretaría de Hacienda para ir viendo la aplicación del recurso para puentes, carreteras, agua potable, limpieza e infraestructura turística y de salud”, planteó Salgado Macedonio.

”Y como en este momento se está aplicando, se está haciendo llegar el recurso, creo que por ahora no podríamos tener esa información; pero ya habiendo un corte, creo que por enero ya podríamos tener una reunión para ir hablando con cifras más concretas”, insistió el padre de la gobernadora guerrerense.

La comisión especial, cuya Presidencia será rotatoria entre todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara alta del Congreso de la Unión, la integran Salgado Macedonio, además de los también guerrerenses, Nestora Salgado García, de Morena; Claudia Ruíz Massieu Salinas, de Movimiento Ciudadano (MC); y, Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institutional (PRI).

Asimismo, la componen, Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN) Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Ángel Osorio Chong, ex priista y hoy sin partido, así como de un senador del Partido del Trabajo (PT) y otro más de Encuentro Social (PES).

Miguel Ángel Osorio Chong reprochó que dos meses después de “Otis” se haya instalado dicha Comisión, además de que pidió despolitizar los discursos y hacer un programa intensivo de trabajo.

”Esto no debe ser político, debemos despolitizar esta comisión. No es para ir a Acapulco y hacer discursos. Tenemos que ver cómo ayudamos, cómo hacer que las cosas caminen. Si ya tardamos dos meses, no debemos tardar otros dos meses en ir allá”, expuso Osorio Chong.

En tanto, la senadora panista Josefina Vázquez Mota exigió brindar atención a niños, niñas y adolescentes, ante la deserción escolar, ante la posibilidad de que sean cooptados por el crimen organizado.

Por su parte, el senador perredista Miguel Ángel Mancera solicitó programar una visita de campo, para verificar los trabajos de reconstrucción.

Durante la reunión, Manuel Añorve Baños planteó la urgencia de diseñar un plan, ante el desastre que dejó “Otis” y cuyas consecuencias seguían afectando a la población.

”Al Secretario de Turismo [Miguel Torruco Marqués] nunca se le ve [...] Necesitamos reuniones con la gobernadora, con los secretarios de Estado; que el de Salud [Jorge Alcocer Varela] nos diga qué está sucediendo con el dengue. Me preocupa mucho que no haya créditos sin intereses, con recursos a fondo perdido”, expuso.

Asimismo, el ex alcalde acapulqueño alertó del riesgo de que si no se reactivaba la planta hotelera, para febrero de 2024 podría repuntar el desempleo, debido a que, según dijo, los El Cano y el Dreams se habían forzados a cerrar.

Por lo pronto, a descansar.

Rechaza Morena en Congreso local condonar impuestos

Morena, que es la fracción parlamentaria mayoritaria del Congreso local de Guerrero, y sus aliados del PT y PVEM, rechazaron, el 20 de diciembre de 2023, la propuesta que hizo el grupo opositor del PRI, PRD y PAN, de que en el 2024 a los ciudadanos y empresarios afectados por el Huracán “Otis”, se les hiciera descuentos o se les condonara el pago de impuestos.

El planteamiento que en la sesión hizo el PRI, a través de la legisladora Julieta Fernández Márquez, ocurrió durante el debate del dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco.

La legisladora priista propuso que en el 2024, a los contribuyentes de Acapulco se les otorgara un 30 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, además de que se condonara el refrendo de licencias de establecimientos comerciales.

La diputada local del PRI también planteó que se exentara el pago de licencias a hoteles que iban a realizar la reconstrucción de sus inmuebles afectados por el huracán “Otis”. No obstante, las reservas a los artículos 6, 10 y 10 de la Ley de Ingresos de Acapulco, fueron rechazadas por Morena, PT y PVEM, para ser sometidas a la discusión en el Pleno.

En su intervención, la diputada priista dijo que Acapulco generaba el 65. 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en Guerrero.

”Esto significa que el huracán ‘Otis’ traerá graves consecuencias en materia económica, toda vez que representa un costo total diario de 539 millones de pesos al Producto Interno Bruto nacional”, señaló.

Asimismo, Fernández Márquez mencionó que antes de “Otis” se tenía un registro de 307 mil personas ocupadas, que representaba el 19 por ciento de la fuerza laboral de Guerrero.

”Esto independientemente de los apoyos para la limpieza, los enseres domésticos, el adelanto de los pagos de los programas sociales, rehabilitación de viviendas e infraestructura pública, Acapulco requiere un programa integral que permita reactivar la economía con un plan real que contemple el apoyo a las fuentes generadoras de empleo que es el turismo”, expuso la diputada priista.

”Por eso necesitamos que se condonen impuestos a nivel municipal, estatal y federal”, aseveró la legisladora del PRI, quien también criticó que la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda haya anunciado que todos los nuevos restaurantes y locales que se abrieran, estarían exentos del pago de licencia de funcionamiento, pero eso, expuso, representa una competencia desleal con el comerciante y empresario local, que tenían que pagar salarios y remodelar sus establecimientos dañados por el huracán.