$!Tras 45 años de servicio en la Armada de México, el ex buque ‘Baranda’ inicia una nueva etapa como arrecife artificial

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y en el marco de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, informó que este miércoles se realizó el hundimiento controlado del ex buque ARM “Baranda” cerca de Punta Juluapan, en la bahía de Santiago, Manzanillo, Colima. La acción, coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Colima, forma parte del Sistema Arrecifal Artificial de Colima.





El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, encabezó la ceremonia en la que estuvo acompañado por la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva. Durante su intervención, el Secretario de Marina destacó la importancia estratégica de proteger y preservar los océanos, mientras que la Gobernadora resaltó los beneficios ambientales y el potencial turístico que este proyecto representa para Manzanillo.





El ex buque “Baranda” es la segunda embarcación que se incorpora al Sistema Arrecifal Artificial de Colima, junto con el ex buque “Cora”. Ambas estructuras contribuirán a la creación de un nuevo santuario, favoreciendo la conservación de los ecosistemas marinos, al generar nuevos espacios que propicien el refugio, la alimentación y la reproducción de diversas especies de flora y fauna marina. Asimismo, se indicó en un comunicado, este proyecto promueve el turismo sustentable mediante la creación de nuevos atractivos para actividades recreativas y de buceo, vinculando la protección del medio ambiente marino con el desarrollo turístico y económico de la región.



