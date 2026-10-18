Tras 73 años de voto femenino, especialistas advierten rezagos en partidos y municipios

En tanto, la paridad horizontal mandata la presencia de mujeres en todas las carteras y comisiones temáticas, para romper la segregación tradicional que las relega a temas de igualdad, familia o cultura, y garantizar su liderazgo en áreas estratégicas como Hacienda, Defensa, Energía y las dirigencias políticas.

Durante el conversatorio “Nosotras la Paridad Vertical y Horizontal Rumbo al 2027”, realizado esta semana en el Senado, Marta Clara Ferreira Beltrán, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expuso que la Paridad Vertical exige que la presencia de mujeres alcance todos los niveles jerárquicos de las instituciones públicas y evite que los cargos de base sean femeninos mientras las presidencias, direcciones y coordinaciones continúen en manos masculinas.

A pesar de los logros en el ámbito federal tras la reforma constitucional de paridad en 2019 y la consolidación de un Congreso paritario, especialistas coinciden en que la igualdad de género enfrenta rezagos en los gobiernos locales y las dirigencias partidistas.

Ferreira Beltrán señaló que la paridad inclusiva e intercultural busca deconstruir el prototipo único de mujer e incorporar la representación efectiva de mujeres indígenas, afromexicanas, jóvenes, con discapacidad y rurales. Recordó que recomendación general 40 de la Cedaw exige la mitad de poder en todos los ámbitos y niveles: Poder Judicial, la diplomacia, los organismos autónomos, las empresas, los sindicatos y los medios de comunicación.

La activista advirtió, sin embargo, que la “pobreza de tiempo”, generada por la sobrecarga de trabajo de cuidados, es el principal techo invisible para la permanencia de las mujeres en la política.



Partidos políticos, cuello de botella

Carla Janet Ortiz Gómez, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, destacó las barreras internas para las mujeres dentro de los partidos políticos.

La investigadora citó datos del Instituto Nacional Electoral y destacó que si bien las mujeres representan el 62.1 por ciento de la militancia afiliada a los partidos políticos, no participan de manera equitativa en la selección de candidaturas, la asignación de presupuestos ni la toma de decisiones.

Ortiz Gómez detalló que dentro de los partidos las mujeres tienen funciones de movilización de las bases y para llenar las plazas durante mítines, pero son excluidas de la planeación y la estrategia. Además, denunció el que existe un subejercicio 3 por ciento del presupuesto destinado a la capacitación de liderazgos femeninos.



Rezago municipal

La consejera electoral Carla Humphrey precisó que el mayor retraso de género está en el nivel municipal, ya que las mujeres ocupan apenas alrededor del 32 por ciento de las presidencias municipales.

Además, indicó que el 70 por ciento de los casos registrados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ocurren en ese nivel municipal, por lo que representa el espacio de mayor riesgo personal y familiar para las candidatas.

Humphrey denunció también que las acciones afirmativas y los lineamientos de paridad para gubernaturas y municipios penden de un hilo en el Consejo General del INE debido a resistencias internas, así como la falta de aprobación de la Defensoría de los Derechos Políticos de las Mujeres.

En tanto, Norma Don Juan, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), resaltó que la reforma de 2024 al artículo segundo constitucional reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y obliga a observar el principio de paridad en los sistemas de usos y costumbres, por lo que la política de las mujeres en esas comunidades debe articularse con la agenda de derechos sobre la tierra, salud, erradicación de violencias y combate a la usurpación de la autoadscripción indígena.



Llaman a alianza de mujeres para elecciones

La Senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, señaló que el mayor reto para las próximas elecciones radica en defender los avances normativos frente a la delincuencia organizada, las presiones partidistas y el acoso mediático.

Para evitar retrocesos, la legisladora llamó a consolidar el denominado “Triángulo de Hierro”: una alianza estratégica entre mujeres de la academia, la sociedad civil organizada, legisladoras y autoridades de los órganos electorales y tribunales.