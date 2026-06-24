$!Tras accidente en obra, padre ingresa a acueducto en Tamaulipas y halla sin vida a su hijo desaparecido

El señor Arturo Cárdenas encontró a su hijo Christian Arturo Cárdenas Cárdenas, obrero que desapareció la tarde del lunes tras un derrumbe en la obra del acueducto en la segunda línea de Guadalupe-Victoria, en Tamaulipas. Desde la mañana del martes 23 de junio, el padre del joven de 20 años insistió al gobierno de Tamaulipas que lo dejaran entrar al tubo de 36 pulgadas para localizar a su hijo mayor. Su esposa, la madre de Christian y hermanos estuvieron de cerca en el operativo desde la noche del lunes, cuando una descarga de agua sorprendió a cinco trabajadores; cuatro lograron ponerse a salvo.

El padre de Christian relató que se enteró de la tragedia alrededor de las nueve de la noche del lunes 22 de junio, luego de que otro de sus hijos fuera contactado por un amigo del trabajador desaparecido. De acuerdo con información de la familia, Christian tenía más de seis meses laborando en la obra en diversas funciones dentro del proyecto. La Coordinación de Protección Civil mantuvo el operativo que inició la tarde-noche del lunes. Inclusive, el gobernador Américo Villarreal supervisó las labores que incluyeron cámaras acuáticas, binomios y drones. Tras sostener un diálogo con Villarreal Anaya, el familiar señaló que los trabajos continuaron con la extracción de agua y la apertura de nuevos accesos para facilitar la búsqueda, aunque reconoció que no había avance.