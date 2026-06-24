$!Tras accidente en obra, padre ingresa a acueducto en Tamaulipas y halla sin vida a su hijo desaparecido

El señor Arturo Cárdenas encontró a su hijo Christian Arturo Cárdenas Cárdenas, obrero que desapareció la tarde del lunes tras un derrumbe en la obra del acueducto en la segunda línea de Guadalupe-Victoria, en Tamaulipas.
Desde la mañana del martes 23 de junio, el padre del joven de 20 años insistió al gobierno de Tamaulipas que lo dejaran entrar al tubo de 36 pulgadas para localizar a su hijo mayor.
Su esposa, la madre de Christian y hermanos estuvieron de cerca en el operativo desde la noche del lunes, cuando una descarga de agua sorprendió a cinco trabajadores; cuatro lograron ponerse a salvo.
El padre de Christian relató que se enteró de la tragedia alrededor de las nueve de la noche del lunes 22 de junio, luego de que otro de sus hijos fuera contactado por un amigo del trabajador desaparecido.
De acuerdo con información de la familia, Christian tenía más de seis meses laborando en la obra en diversas funciones dentro del proyecto.
La Coordinación de Protección Civil mantuvo el operativo que inició la tarde-noche del lunes. Inclusive, el gobernador Américo Villarreal supervisó las labores que incluyeron cámaras acuáticas, binomios y drones.
Tras sostener un diálogo con Villarreal Anaya, el familiar señaló que los trabajos continuaron con la extracción de agua y la apertura de nuevos accesos para facilitar la búsqueda, aunque reconoció que no había avance.
“Avances no hay, porque yo no estoy con mi hijo”, expresó.
La tarde caía en Victoria, a punto de cumplirse 24 horas, y ninguna herramienta arrojaba datos de Christian Arturo. Allí su padre Arturo pidió una vez más entrar. En esta ocasión, las autoridades estatales y la empresa aceptaron que participara en una revisión de la segunda línea del acueducto. Con un chaleco, arnés, cuerdas y una lámpara se internó en el ducto oscuro hasta que salió con el cuerpo de su hijo obrero.
La localización confirmó la hipótesis planteada por los rescatistas de que la fuerza de la corriente generada durante el accidente arrastró al trabajador hacia el interior de la infraestructura hidráulica.
Continuan las investigacion
Desde las primeras horas del operativo, el padre del joven pidió autorización para ingresar al acueducto y participar en la búsqueda, argumentando que no dejaría de buscar a su hijo hasta encontrarlo.
Ahora que se encontró el cuerpo, se esperará que la familia pueda hablar con el gobierno para una compensación por la pérdida de su hijo.
Con información de Elefante Blanco.