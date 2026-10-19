$!Tras audiencia estatal, FGR detiene a al ex Fiscal César Jáuregui por acusación federal

César Gustavo Jáuregui Moreno, ex Fiscal General de Chihuahua, quedó bajo custodia federal para enfrentar un proceso judicial independiente a nivel nacional, informó Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en un video difundido en redes sociales durante la madrugada de este lunes.

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal contra el ex funcionario minutos después de que concluyera la audiencia inicial por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con un operativo realizado en abril pasado en el municipio de Morelos, Chihuahua.

“Se trata de un proceso distinto que corresponde a la Fiscalía General de la República y a un Juez federal”, señaló Loya Chávez al informar sobre la situación jurídica del ex Fiscal.

La detención federal se produjo después de que, en el procedimiento estatal, la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional para que se determine si Jáuregui Moreno es vinculado a proceso.

El Juez de control resolvió que el ex funcionario enfrente esa etapa en libertad, sujeto a medidas cautelares, y programó la audiencia correspondiente para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.



Medidas cautelares en el proceso estatal

De acuerdo con el encargado de despacho de la Fiscalía de Chihuahua, durante la audiencia inicial se formuló la imputación y se incorporaron los antecedentes de investigación y las pretensiones de la representación social.

Ante la solicitud de la defensa para ampliar el plazo constitucional, la Fiscalía estatal pidió prisión preventiva con base en un análisis de los riesgos procesales; sin embargo, la autoridad judicial determinó imponer medidas cautelares distintas.

Entre ellas se encuentran la prohibición de salir de Chihuahua y del País, la entrega del pasaporte mexicano y de la visa estadounidense, la prohibición de comunicarse con los testigos del caso y la obligación de presentarse mensualmente ante la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las medidas.

El Juez Luis Alberto Simental Ortega determinó estas condiciones para que Jáuregui Moreno permanezca en libertad mientras se resuelve su situación jurídica en el proceso estatal.



La acusación federal por el operativo en Morelos

La orden de aprehensión federal está relacionada con la investigación de la FGR sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la localidad de El Pinal, municipio de Morelos, en abril de 2026.

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informó el domingo que la institución imputó a Jáuregui Moreno el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, por presuntamente permitir la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) sin autorización federal.

De acuerdo con la información presentada por Godoy, la investigación comprendió más de 100 actos de gabinete y campo y derivó en la orden de aprehensión cumplimentada en Chihuahua el sábado 17 de octubre.