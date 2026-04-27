Tras detención de ‘El Jardinero’ en Nayarit, queman seis vehículos y seis tiendas

El Gabinete de Seguridad informó que tras la detención de Audias “N”, “El Jardinero”, en Nayarit, se registraron hechos delictivos que dejaron seis vehículos y seis tiendas incendiados.

Los hechos ocurrieron principalmente en el municipio de Tecuala tras el operativo que encabezó la Secretaría de Marina.

En un comunicado destacó que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, mantiene un despliegue operativo en la entidad.

“Al momento, no se registran bloqueos carreteros; se reportan seis vehículos incinerados y seis tiendas incendiadas, sin personas lesionadas ni fallecidas”, resaltó.

Asimismo, añadió, es falsa la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta suspensión de actividades escolares en Nayarit.

Hizo un exhorto a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a no difundir rumores que generen incertidumbre.

El Gabinete de seguridad agradeció a las autoridades del Gobierno de Nayarit y de Jalisco por la colaboración otorgada.