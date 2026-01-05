$!Tras intervención en Venezuela, Senado pospone permisos para el ingreso de militares de EU a México

Luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el Senado mexicano pospuso la aprobación del ingreso de militares estadounidenses a territorio mexicano para capacitar a marinos de este país.
La Comisión de Marina, encabezada por el morenista Carlos Lomelí, suspendió la reunión extraordinaria programada para el mediodía de este lunes, en la que se tenía previsto discutir dos dictámenes que autorizarían el ingreso a México de fuerzas especiales de la Marina estadounidense y la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos.
El secretario técnico de la Comisión, Israel Alvarado Martínez, oficializó la suspensión este lunes, en un documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. No existe nueva fecha para su realización.
De acuerdo con el orden del día, los senadores discutirían el dictamen relativo a la solicitud de autorización para que la Presidenta Claudia Sheinbaum permitiera la entrada a México de tropas de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos de América.
Se trata de personal de Navy SEAL’s y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, quienes participarían en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, a partir del 19 de enero.
Asimismo, estaba programada la discusión de otro dictamen que permitiría la salida de elementos de la Armada de México a Estados Unidos, con la intención de participar en el evento “Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, con fecha del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en Camp Shelby, Mississippi.
Antes de que se diera esta suspensión, y para darle curso a la autorización del ingreso de tropas estadounidenses, la Comisión Permanente del Congreso iba a aprobar el 7 de enero la convocatoria para un periodo extraordinario de la Cámara de Senadoras y Senadores.
Ese periodo extraordinario estaba planteado para realizarse el martes 13 de enero de 2026.
El sábado pasado, el Senado mexicano se pronunció en contra de la intervención militar estadounidense, en acompañamiento a la postura pública de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.