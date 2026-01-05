$!Tras intervención en Venezuela, Senado pospone permisos para el ingreso de militares de EU a México

Luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el Senado mexicano pospuso la aprobación del ingreso de militares estadounidenses a territorio mexicano para capacitar a marinos de este país.

La Comisión de Marina, encabezada por el morenista Carlos Lomelí, suspendió la reunión extraordinaria programada para el mediodía de este lunes, en la que se tenía previsto discutir dos dictámenes que autorizarían el ingreso a México de fuerzas especiales de la Marina estadounidense y la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos.

El secretario técnico de la Comisión, Israel Alvarado Martínez, oficializó la suspensión este lunes, en un documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. No existe nueva fecha para su realización.

De acuerdo con el orden del día, los senadores discutirían el dictamen relativo a la solicitud de autorización para que la Presidenta Claudia Sheinbaum permitiera la entrada a México de tropas de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos de América.